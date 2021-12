Recuperadict, el portal online que reúne los mejores centros de adicción privados de toda España Comunicae

martes, 7 de diciembre de 2021, 15:16 h (CET) Esta nueva plataforma permite una búsqueda fácil de los mejores centros de desintoxicación privados en todo el territorio español Recuperadict es un portal online dedicado a informar y poner en contacto a las personas que padecen problemas de adicción con los centros de adicciones disponibles en todo el territorio español, permitiéndoles realizar una búsqueda rápida y una comunicación fluida para su atención.

La adicción es una enfermedad mental que necesita intervención médica para ser tratada. Se trata de uno de los padecimientos más extendidos en la sociedad actual y la cual, destruye familias, relaciones e incluso la propia vida del afectado.

Las personas que se encuentran inmersas en esta enfermedad son incapaces de tomar el control por ellas mismas y su vida gira en torno a la adicción.

Las adicciones empeoran con el tiempo y pueden interferir gravemente en la vida diaria, provocando problemas familiares, sociales, laborales y complicaciones de salud permanente e irreversibles.

Los centros de adicciones son espacios donde las personas reciben la mejor ayuda para poder superar su problema con las sustancias. Estos centros cuentan con grandes especialistas multidisciplinares para tratar cualquier tipo de adicción, ya sean derivadas de sustancias como comportamentales. Otro de los beneficios son los entornos preparados para los tratamientos y su discreción, ayudando a las familias y pacientes a llevar una recuperación tranquila y sin sentirse expuestos.

Todos los centros de desintoxicación a un clic

Este portal no sólo pone a disposición de todos un gran conjunto de los mejores centros de adicciones en toda España, sino que también ofrece unos servicios totalmente adaptados a las necesidades de cada persona. Nuestros centros de desintoxicación cuentan con personal especializados en los tipos de adicciones.

Los espacios para llevar a cabo las terapias se encuentran equipados y preparados para abordar cada caso y ofrecer un entorno seguro y agradable al paciente.

La atención y asesoramiento se ofrece tanto a los pacientes como a sus familiares, ayudándoles a abordar el problema y dotándolos de las herramientas necesarias para enfrentarse a la enfermedad.

La discreción y confidencialidad está garantizada para ofrecer la máxima tranquilidad al paciente y a su familia.

Funcionamiento de la plataforma

El uso del portal online es muy intuitivo y aporta gran cantidad de información relevante al usuario.

Esta plataforma pone a disposición del usuario y sus familiares un teléfono gratuito para realizar la primera toma de contacto. Durante esta comunicación, se estudiará el caso de manera confidencial y personalizada.

Una vez se haya llegado a la raíz del problema, el equipo profesional ofrecerá varias opciones de tratamiento. Todas ellas adaptadas a las necesidades económicas y terapéuticas del paciente.

En el caso de que se acepten algunas de las propuestas, dará lugar el inicio del tratamiento en el centro de desintoxicación elegido con un seguimiento monitoreado para garantizar el éxito del mismo y conseguir una recuperación con las mejores garantías.

Los tratamientos son individualizados y adaptados a cada necesidad, por lo que se ofertan centros con y sin ingreso, según las necesidades del paciente.

El portal alberga un test online de adicciones para que el propio usuario pueda, previamente a la solicitud de un tratamiento, comprobar si padece alguna dependencia o síntoma de adicción.

Los centros de adicciones asociados a esta plataforma ya han ayudado a más de 5000 mil familias a recuperar sus vidas. Gracias a las múltiples técnicas que utilizan, los tratamientos personalizados y a los profesionales experimentados, hacen que la plataforma obtenga el porcentaje más alto de recuperados y reinsertados.

Este portal reúne a los centros de adicciones privados más importantes de las principales ciudades:

· Centros desintoxicación Sevilla

· Centros desintoxicación Madrid

· Centros desintoxicación Barcelona

· Centros desintoxicación Valencia

· Centros desintoxicación Málaga

· Centros desintoxicación Córdoba

· Centros desintoxicación Extremadura

No cabe duda de que las adicciones es un problema que no solo afecta a la persona adicta, sino que la sufre todo su entorno, lo que provoca un desgaste emocional y origina problemas interpersonales.

Recuperadict es consciente de que existe un desconocimiento sobre la forma de actuar ante estas situaciones y cómo gestionarlas.

Para poder ayudar a un familiar de la mejor manera posible es necesario adquirir la información y herramientas necesarias. Recuperadict ayuda a las personas poniéndolas en contacto con los profesionales adecuados.

Es posible ponerse en contacto a través de los teléfonos gratuitos 954 036 802 - 661 215 416 o a través del los formularios de la web centroadicciones.es

