Qué aspectos se deben tener en cuenta para que una web sea profesional y dé visibilidad a un negocio o marca

Para todas aquellas empresas que buscan crecer o adaptarse al nuevo contexto de venta digital, hoy en día es fundamental tener una página web. En ese sentido y con la promesa de duplicar las ganancias de cualquier negocio en poco tiempo, han surgido un gran número de plataformas de creación y diseño web.

Sin embargo, para aumentar las ventas de una empresa es necesario contemplar otros aspectos además de la plataforma donde tener una página web. En este sentido, es muy importante contar con la experiencia de una agencia que sepa ver más allá de una imagen bonita. Se trata de percibir la esencia del negocio o marca y de la persona que está detrás y ser capaz de plasmarlo en un diseño web.

Tal y como explica Laura Costumero, fundadora de La Agencia PLAY, “conectar con la persona y su personalidad es la clave que nos permite crear una página web en coherencia con la esencia de la marca y con la misión que quiere llevar a cabo. Desde La Agencia PLAY ofrecemos un servicio completo para gestionar y diseñar página web junto con estrategias de marketing digital omnicanal para poder acompañar al cliente en todo el proceso para que se sienta seguro y apoyado en su crecimiento”.

¿Cuáles son los principales beneficios de tener una página web? Una página web es la base de todo pequeño e-commerce y negocio que quiere emerger en el mercado digital. Incluso las marcas personales requieren de una página web, ya que de esta dependerán, en gran parte, las campañas publicitarias que se deben realizar para aumentar su visibilidad y sus ventas.

Disponer de una página web también es importante porque genera confianza en los clientes debido a que se asocia el tener una web profesional a una empresa o negocio sólido. Todas las grandes empresas poseen un portal donde exponen sus servicios, establecen su política de trabajo, medios de contacto y garantías.

Para crear una web y usarla como presentación de la marca personal o comercial, se deben considerar diversos factores como el nicho, valores, público, necesidades del mercado y otras características. Laura comenta que “en muchos casos, la propia marca no conoce las necesidades de sus clientes ni cómo dirigirse a ellos y eso causa una gran frustración y pérdida de ventas”. Comenta que el equipo de La Agencia PLAY se encarga de analizar junto con el cliente las bases del negocio para desarrollar una estrategia de comunicación y venta efectiva a través de la web.

Los aspectos fundamentales al crear una página web, por La Agencia PLAY Existen otros factores que se deben tomar en cuenta en el momento de crear una página web, más aún si lo que se busca es crear una tienda virtual. Por eso, La Agencia PLAY trabaja para reforzar los aspectos claves como la identidad de la página, ya que de esta depende el tipo de público que atraerá, su diseño, la facilidad de uso, la adaptación en formato móvil y el manejo del marketing digital. Estas últimas deben ser tratadas con mucho cuidado debido a que una mala gestión de ellas puede repercutir negativamente en la imagen de la empresa.

La visibilidad es uno de los aspectos más importantes que puede ofrecer una página web. Muchas empresas realizan costosas campañas publicitarias en redes sociales, pero no obtienen un aumento en su posicionamiento y visibilidad porque no atraen tráfico a su página web. La Agencia PLAY no solo diseña y crea la página web, sino que también realiza estrategias para diversos canales de comunicación y venta con el fin de aumentar la visibilidad y tráfico a la web donde el visitante, mediante estrategias de marketing, se convierte en cliente.

Para aquellos que todavía no tengan una página web o si la que tienen no es profesional o no representa su esencia y la de su marca, La Agencia PLAY es una gran opción para crear una página web porque acompaña al usuario en todo el proceso de creación y enseña los resultados en tiempo real, permitiendo mostrar al cliente si las estrategias aplicadas están siendo efectivas o necesitan reajustarse.