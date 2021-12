España, en la cola de la Champions League en el tratamiento de sus basuras, según el informe de la CE Comunicae

martes, 7 de diciembre de 2021, 13:20 h (CET) La empresa Landfillsollutions sigue reclamando a las autoridades que, de nada sirve que el ciudadano recicle y cumpla con sus obligaciones, si en el proceso final de los vertederos no se aplican soluciones sostenibles y no contaminantes. España aparece a la cola de los países en cuanto a las técnicas de tratamiento de basura. De los residuos depositados, se recuperan 60 kilos por habitante, mientras que en Europa la cifra es de 133 kilos Hace años decía el ex presidente del Gobierno, el señor José Luis Rodríguez Zapatero que España estaba en la Champions League, y lo hacía refiriéndose a la economía. Dejando datos aparte que confirmen o desmientan dicha afirmación, lo que sí parece claro según las cifras arrojadas, "es que España se halla actualmente en los puestos más bajos en lo que al tratamiento de basuras se refiere. Y esto trae un problema, y de los graves, en cuanto a contaminación y sostenibilidad", según sostienen los responsables de la empresa de tratamiento de basuras española, Landfillsolutions.

Según el Instituto Nacional de Estadística, cada español produce al año 442 kilos de basura. Una cantidad que es el 9 % menos de lo que produce un ciudadano de la Unión Europea. Sin embargo, la presencia de estos residuos en los vertederos, es un 53 % mayor que en el resto de los basureros europeos.

En la semana Europea de la prevención de residuos (EWWR), España aparece a la cola de los países en cuanto a las técnicas de tratamiento de basura. De los residuos depositados, se recuperan 60 kilos por habitante, mientras que en Europa la cifra es de 133 kilos por ciudadano.

En España se recicla el 34 % del total de los RSU recogidos, mientras que en Europa se recicla el 44%. Los retos que se pone Europa para 2025 es recuperar el 55 %, y en el 2035 alcanzar de nuevo el 65 %. Si la UE está lejos de lograrlo, España está mucho peor ya que las cifras no son nada alentadoras.

"Parece que el camino que eligen las autoridades competentes para resolver estos malos números son concienciar a la población para que mejoren sus hábitos de producción de residuos, sn embargo no ponen fin a la muy mala gestión que se produce en los vertederos. Es decir: ¿De qué sirve que el ciudadano haga los deberes en separación y reciclaje de basura si en el proceso final no se hace como se debe?", se preguntan desde Landfillsolutions.

"Hasta ahora solo hemos hablado de la basura que diariamente entra en estos vertederos, y no nos preocupamos de la que lleva años enterrada. Residuos que producen enormes emisiones de metano como hace días publicó el informe de la agencia espacial europea (ESA): Enormes volúmenes de líquidos lixiviados que contaminan nuestros suelos y nuestros acuíferos", explican los expertos de esta empresa. "Landfill Solutions y nuestro proyecto REVALUO, no solo proponemos tratar los residuos que diariamente acceden a nuestros vertederos, sino que pretendemos reducir los volúmenes de estos acumulados durante años", explican desde la empresa.

Con este programa de reducción de volumen de residuos se conseguiría:

-Reducir las emisiones de gases contaminantes.

-Reducir la contaminación de los suelos.

-Reducir la contaminación de los acuíferos.

-Evitar el gasto que se produce con el sellado de vertederos colmatados.

-Evitar el gasto que se produce en la adquisición de terrenos e implantación de nuevos vertederos.

-Valorizar el contenido de lo que existe en estos vertederos produciendo energía eléctrica calor y otros derivados.

-Evitar el gasto estructural que supone el mantenimiento de los vertederos.

-Contribuir a los objetos de resíduo cero y economía circular.

Ante estas cifras tan negativas, se lamentan en la empresa de tratamiento de basuras, "nuestras propuestas hasta ahora son desoídas y apartadas pero confiamos en que pronto haya un cambio de actitud que ayude a mejorar esta nefasta situación".

