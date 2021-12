La última expansión de Final Fantasy XIV, lanzada hoy, invita a sus jugadores a viajar a la luna

El final del arco argumental actual -que se ha desarrollado en los últimos ocho años- espera a más de 25 millones de jugadores registrados al longevo MMORPG SQUARE ENIX® ha publicado hoy FINAL FANTASY® XIV: Endwalker™, la nueva expansión del MMORPG, y ha anunciado que la cifra de jugadores registrados ha superado los 25 millones.

Endwalker supone la emocionante conclusión de la historia de Hydaelyn y Zodiark e invita a los Warriors of Light a explorar nuevas áreas, como Old Sharlayan y Thavnair, a labrar nuevos caminos por el imperio de Garlemald y a ascender a lo más alto para pisar la luna; todo ello para concluir una trama que lleva años desarrollándose.

Endwalker también marca el inicio de una nueva etapa para FINAL FANTASY XIV Online, ya que esta expansión preparará el terreno para nuevas aventuras y una historia totalmente inédita partiendo de las bases que se han sentado durante los últimos ocho años.

Endwalker introduce un gran número de contenidos y novedades para el juego, como son:

Nuevos oficios Sage y Reaper: Sage es un oficio de tipo healer (el primero en incorporarse desde Heavensward™) que utiliza nouliths imbuidos con éter para proteger a los aliados en combate, defenderse de los enemigos y ejecutar destrezas mágicas a distancia. Reaper es un melee DPS armado con una guadaña a dos manos que no solo ejecuta ataques brutales muy vistosos, sino que también puede invocar a un avatar de la nada para prestar su ayuda en combate.

Nueva raza jugable (Viera de género masculino): Quienes posean la expansión Shadowbringers™ podrán crear personajes Viera de género masculino con el lanzamiento de Endwalker.

Límite de nivel aumentado: El límite de nivel para los oficios y las clases pasará de 80 a 90. Al jugar será posible aprender nuevas acciones y enfrentarse a nuevos enemigos para dominar sus destrezas.

Nuevas áreas de gran tamaño: Los Warriors of Light podrán explorar áreas nuevas, como Thavnair, Garlemald y Mare Lamentorum, entre otras, y descubrir las historias que les esperan ahí.

Nuevas tribus de bestias: Los jugadores se toparán con los Arkasodara, Matanga oriundos de la isla de Thavnair, y los Loporrits, que al parecer tienen mucho en común con un peculiar viajero de la mitología de Eorzea conocido como Namingway.

Contenidos nuevos y mejoras de sistema: Un nuevo aliado para el sistema Trust, nuevas piezas de equipo, recetas de fabricación y muchas otras cosas. También se ha anunciado una gran variedad de contenidos adicionales que se publicarán en los próximos parches:

Nueva Raid de gran dificultad: Pandæmonium (parche 6.01)

(parche 6.01) Nuevo distrito residencial: Empyreum (parche 6.1)

(parche 6.1) Nuevos contenidos PvP a pequeña escala (parche 6.1)

(parche 6.1) Island Sanctuary

Nueva Alliance Raid: Myths of the Realm

Sistema para viajar entre centros de datos

Centro de datos de Oceanía (previsto para febrero de 2022) Las notas del parche 6.0 al completo en The Lodestone se encuentran en el link: https://sqex.to/NnInL.

Es posible descargar en formato digital el tema principal de Endwalker, interpretado por Sam Carter del grupo de gran éxito Architects. El videoclip oficial puede verse aquí: https://youtu.be/FXYUjJrGMjA.

Con motivo del lanzamiento de FINAL FANTASY XIV: Endwalker y el inminente viaje de los jugadores hacia las estrellas, Sia, la artista con nueve nominaciones a los Grammy, ha publicado una nueva versión de la canción 'Fly Me to The Moon' en colaboración con SQUARE ENIX. Se encuentra aquí: https://youtu.be/ez9S8PS2E3I.