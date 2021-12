La importancia de la personalización en la enseñanza de artes, de la mano de El Taller de la Salamandra Emprendedores de Hoy

A veces, las personas piensan que se les da mal dibujar, que no hay remedio para ello y que en la vida podrán aprender a hacerlo bien. Aunque esto es solo es una creencia falsa, ya que cualquier persona que acuda a clases con una metodología adecuada puede conseguir realizar una obra de arte.

En definitiva, lo importante es acudir a un buen curso, con un sistema de enseñanza a prueba de novatos, donde los asistentes aprendan los fundamentos del dibujo y la pintura desde la base.

Existe una escuela de arte muy especial, en la que se puede aprender y llegar a niveles muy altos, con independencia del nivel que se tenga al comenzar. Lo conveniente para aprender bien y a un ritmo récord es hacerlo bajo un método personalizado. Así es el programa de El Taller de la Salamandra, un centro que enseña a alumnos desde niveles muy bajos hasta profesionales, con un enfoque absolutamente personalizado. Los profesores han diseñado un programa de clases de dibujo y pintura, que se centra en las necesidades de cada alumno.

Cualquier persona puede aprender a dibujar y pintar en El Taller de la Salamandra “Todos estamos capacitados para aprender a dibujar y pintar” es uno de los principios de El Taller de la Salamandra, la academia de enseñanza personalizada de arte de España.

En El Taller de la Salamandra, niños, jóvenes y adultos pueden acudir a clases de dibujo y pintura impartidas por licenciados, másteres y doctores en Bellas Artes. Esto incluye tanto a personas que no saben nada de artes plásticas como a expertos del mundo de las Bellas Artes. De hecho, algunos de sus alumnos se dedican profesionalmente a la pintura y acuden a sus cursos para poder perfeccionar sus técnicas con otros expertos. En cualquier caso, siempre se hace una evaluación previa para conocer el punto de partida del alumno, sus capacidades, habilidades y aspectos que desea o necesitan perfeccionar.

De esta forma, consiguen realizar una enseñanza totalmente personalizada y, gracias a ello, el centro se ha convertido en un referente del sector educativo artístico.

La relevancia de la personalización en las clases de artes plásticas Las rutinas y clases estándar han sido reemplazadas por un sistema educativo personalizado y enfocado al alumno. Los profesores de El Taller de la Salamandra saben esto y, en consecuencia, enseñan a sus estudiantes a dibujar y pintar teniendo en cuenta su personalidad, objetivos y aptitudes.

En primer lugar, la personalización permite que la enseñanza sea más rápida y eficiente, ya que se centra especialmente en los puntos débiles y en las técnicas que fallan, además de afianzar sus virtudes artísticas. Por ejemplo, un alumno puede aprender rápidamente si se le explica de una manera determinada y con ejercicios que trabajen en conjunto con su personalidad, ideas, emociones, etc.

Por otro lado, los profesores de esta escuela realizan un seguimiento de sus estudiantes durante todo el proceso de aprendizaje artístico y se adaptan a su evolución, comportamiento y nuevas habilidades adquiridas.

El Taller de la Salamandra es una academia que ofrece clases de pintura y dibujo personalizadas, donde el foco es el alumno. Sus profesores licenciados, másteresy doctores en Bellas Artes desarrollan diferentes itinerarios de enseñanza para cada alumno, adaptados a la personalidad y aptitudes de cada nuevo artista que llega a su escuela de arte.

