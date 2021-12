LA GEOTERMIA, un sistema energético que ahorra más del 75% Comunicae

martes, 7 de diciembre de 2021, 11:12 h (CET) ISBRAN ha desarrollado GEOTERMIA, un sistema de climatización eficiente que, además del bienestar animal y confort, proporciona un elevado ahorro energético, de más del 75%. El gasto de una granja media de 1.000 cerdos con GEOTERMIA sería de 160 € mensuales y con gas superaría los 2.000 €. Informa EKMB El sector porcino, como cualquier otro, se enfrenta a un coste de la energía muy por encima de lo imaginable en los últimos años. El desarrollo de esta actividad requiere inevitablemente de su consumo. Las crías de lechones necesitan para su crecimiento una fuente de calor durante 365 días al año sin descanso. Hasta hace muy pocas fechas, la opción más clara y casi única era la electricidad pura, mucho se había confiado también en las placas fotovoltaicas porque en un principio parecía que se disminuía el consumo, pero la realidad es bien distinta. El coste del kWh está disparado, y los mercados proyectan, al menos unos años muy duros.

El coste de la factura eléctrica no solo es consumo de kWh, conlleva a su vez potencia de contrato y una elevada carga impositiva. Este hecho ha permitido que el sistema energético de la GEOTERMIA se convierta en una alternativa altamente eficaz y eficiente por su consumo energético para cualquier tipo de sistema de calor que busquen este tipo de instalaciones. En esta línea ha trabajado ISBRAN, empresa española dedicada a realizar instalaciones de geotermia porcina en las granjas españolas que trabaja por la eficiencia energética, el bienestar de los animales y la rentabilidad económica de las granjas.

Nadie duda del beneficio de la GEOTERMIA, “por 1 kW te regala 5 kW de calor”, es decir consigue un Coeficiente de Rendimiento Térmico (COP´s) de hasta 5 kWh térmicos gratis por cada kWh eléctrico. El sistema geotérmico, afirman desde ISBRAN, es el más eficiente e imbatible del mercado, pero eso no es todo. El conjunto queda completado por las cifras de potencia. Un sistema puro eléctrico necesita mantener toda la potencia de contrato. Esta cuestión tampoco la solventan las instalaciones fotovoltaicas, donde a las noches largas hay que añadir las inclemencias que ocultan el sol abundante justo en los momentos de mayor demanda de energética. Así pues, si necesita100 kW de potencia ha de contratarse toda si fuera un sistema puro eléctrico o instalaciones fotovoltaicas; sin embargo, con un sistema geotérmico esta misma instalación en vez de 100 kW precisaría contratar 25 kW. Una cuestión fundamental en la actualidad en los que el precio de la energía eléctrica está disparado. Contratar cuatro veces menos de potencia en una misma instalación reduce notablemente la factura y el coste.

Cualquier opción que tome un ganadero lo ata a un sistema, bien sea eléctrico, gas, gasóleo, biomas, etc. La GEOTERMIA también depende de la electricidad, si bien es un sistema de baja dependencia, al reducirse su consumo hasta. en un 75%. Una cuestión común en todas las opciones es la dependencia de un sistema de suministro. En estos momentos tan delicados. en los que la energía está disparada y los precios no paran de subir esquilmando los márgenes de negocio, la GEOTERMIA facilita ese margen al “regalar” un 75 % de potencia gratis. El ganadero que opta por esta opción señala Bruno Jiménez, gerente de ISBRAN, “tiene una menor dependencia de consumo eléctrico al pagar, tanto en potencia como en consumo, el 25% de la potencia contratada y consumida, es decir son menos dependientes de los sistemas energéticos y de los vaivenes de los precios”.

El cambio a un sistema geotérmico es simple y con una inversión fácilmente retornable en pocos años, la GEOTERMIA, en un sistema energético fácilmente amortizable. Una instalación, en el momento actual, con los precios del KW permite que el retorno de la inversión sea inferior a los 3 años. Este hecho, unido a un sistema de apenas manteamiento y larga longevidad, coloca a este sistema energético en una opción indispensable para el sector porcino, concluye Jiménez

ISBRAN: Empresa española pionera en energía geotérmica dedicada al sector porcino, y especializada en dotar de sistemas de climatización a las granjas de maternidad y transición. ISBRAN ofrece una solución innovadora de climatización eficiente a las granjas porcinas que facilita ahorro en el consumo energético y confortabilidad para las cerdas y los lechones proporcionando una menor dependencia energética y una gran ayuda en la descarbonización por el menor uso de energía.

