El Gobierno de El Salvador potenciará internacionalmente el salvamento de vidas mediante Curso Método ARCÓN

martes, 7 de diciembre de 2021, 11:16 h (CET) El LX Curso, Internacional, Método Arcón, destinado a potenciar la preservación y el salvamento de vidas humanas y animales en el planeta, frente a desastres naturales o antrópicos y otras situaciones, se realizará en El Salvador del 31 de enero al 25 de febrero de 2022 El LX Curso, Internacional, Método Arcón, destinado a potenciar la preservación y el salvamento de vidas humanas y animales en el planeta, frente a desastres naturales o antrópicos y otras situaciones, se realizará en El Salvador del 31 de enero al 25 de febrero de 2022, constituyendo por varios motivos el Curso Método Arcón mas trascendente e importante, con diferencia, de todos los realizados hasta la fecha desde 1996, concentrando a instituciones fundamentales rigurosamente seleccionadas (Ejércitos, Cuerpos de Bomberos y Cuerpos de Policías) de un total de diez países (Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Guatemala, Honduras, El Salvador, Puerto Rico, Panamá y España).

Oficializado y organizado por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Gobierno de El Salvador, y por el respectivo Cuerpo Nacional de Bomberos.

Académicamente dirigido e impartido por el propio creador del tan reconocido avance científico y operativo Método ARCÓN, el Dr. h.c. Jaime Parejo García (altamente galardonado por las Naciones Unidas, Gobiernos, Universidades, etc. debido principalmente a la creación de la innovadora obra científica Método Arcón, oficialmente certificada y avalada por prestigiosasUniversidades, Sociedades Científicas...como un destacado avance científico y legado trascendental en bien de la humanidad).

Dr. h.c. Jaime Parejo García reitera públicamente en el día de la fecha, que incuestionablemente la comprometida e incansable labor y gestión de excelencia que está desarrollando el actual Gobierno de El Salvador (no solo en esta área tan esencial de la prevención, protección y seguridad ciudadana, sino absolutamente en todos los ámbitos que le compete) resulta en verdad excepcionalmente admirable y digna de elogio, no solo a escala regional, sino a nivel mundial.

Listado oficial definitivo relativo al alumnado humano (35 personas), rigurosamente seleccionado, que participará en el trascendente LX Curso, Internacional, Método Arcón, que se realizará en el Salvador (San Salvador) desde el 31 de enero al 25 de febrero de 2022, oficial por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Gobierno de el Salvador, organizado por el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, y académicamente dirigido e impartido, como siempre humanitariamente, por el creador del reconocido avance científico Método Arcón, altamente galardonado a nivel mundial (ONU, Universidades, Gobiernos, etc.) el Prof. Dr. h.c. Jaime Parejo García ( https://www.metodoarcon.org/biografia-oficial )

- Centro Especial de Adiestramiento Canino CEAC Método Arcón de la Gendarmería de Chile (2 cupos)

- Sección Canina Método Arcón del Grupo de Operaciones Especiales GOE de la Policía Nacional de Ecuador (2 cupos)

- Sección Canina Método Arcón de las Fuerzas Especiales, Ejército de Ecuador (2 cupos)

- Sección Canina Método Arcón (Presidencia de Ecuador), Ejército de Ecuador (1 cupo)

- Unidad Canina de Rescate Método Arcón del Cuerpo de Bomberos del Cantón El Pangui, Ecuador (1 cupo)

- Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico (1 cupo)

- Sección Canina Método Arcón de la Unidad Humanitaria y de Rescate “UHR-CFAC” del Estado Mayor de la Defensa Nacional de Guatemala (2 cupos)

- Unidad Canina Especial UCE Método Arcón de la Primera Brigada de Policía Militar “Guardia de Honor” del Comando Regional Central, Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala (4 cupos)

- Unidad Canina de Rescate Método Arcón del Cuerpo de Bomberos de Perú, Junín Centro (2 cupos)

- Unidad Canina de Rescate Método Arcón del Cuerpo de Bomberos de Bocas del Toro, Panamá (2 cupos)

- Batalhão de Policiamento com Cães Método Arcón da Polícia Militar Distrito Federal, Brasilia, Brasil (2 cupos)

- Primer Batallón Canino Método Arcón de la Policía Militar del Orden Público P.M.O.P., Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas de Honduras (2 cupos)

- Unidad Canina de Rescate Método Arcón del Cuerpo de Bomberos de El Salvador (4 cupos)

- Sección Canina Estado Mayor Fuerzas Armadas de El Salvador (4 cupos)

- Sección Canina Método Arcón de la Policía Nacional Civil de El Salvador DAN (4 cupos)

