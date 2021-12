Las mayores sorpresas futbolísticas de 2021 Ha sido, sin duda, un año interesante para este deporte. A los aficionados aún les cuesta creer algunos de estos acontecimientos increíbles Redacción

martes, 7 de diciembre de 2021, 12:31 h (CET) El fútbol es un deporte excepcional. En cuestión de momentos icónicos, no hay ningún otro deporte a la altura del fútbol. La mano de Dios de Maradona, el gol que ganó la liga marcado por Agüero en el último minuto... Estos, junto a muchos otros, son algunos de los innumerables momentos que han maravillado a los aficionados de todo el mundo.

Hemos sido testigos de muchos momentos inigualables como estos a lo largo de 2021. Ha sido, sin duda, un año interesante para este deporte. A los aficionados aún les cuesta creer algunos de estos acontecimiento increíbles. Esta es, realmente, la belleza del fútbol. Si todo fuera predecible, no habría emoción ni nervios. Así que, ¿cuáles han sido las cosas más impactantes que han sucedido a lo largo del año? Tomando por sorpresa incluso a los más aficionados, estos acontecimientos futbolísticos proporcionaron una emoción similar a la que se puede disfrutar al jugar la ruleta online. Con esto en mente, hemos recopilado las mayores sorpresas futbolísticas de 2021.

Messi deja el Barcelona

Desde hace un par de años, la saga del Barcelona y Messi no ha dejado de estar en los titulares. Esto se debe, en gran medida, a las dificultades financieras a las que el club se enfrenta. Sería lógico pensar que, con la tensión existente entre el jugador y el club, su marcha no supondría un gran problema, ¿verdad? Si se hubiera ido el verano anterior, tal vez sería cierto. Sin embargo, tan solo unos días antes de su marcha, el Barcelona anunció su decisión de fichar a Messi con un contrato de varios años. Según el nuevo contrato, Messi tendría que recibir un enorme recorte salarial para que el club pudiera permitírselo. No obstante, las complicaciones de este acuerdo hicieron que Messi se viera obligado a marcharse. El argentino, entre lágrimas, se despidió de España para ser recibido por el París Saint Germain. Ver a Messi abandonar el Barcelona es algo que muchos aficionados del fútbol pensaron que nunca verían, lo que lo convierte en una gran sorpresa.

Italia gana la Eurocopa

En retrospectiva, no es exactamente una gran sorpresa. Sin embargo, Italia era aún un club muy infravalorado cuando el torneo comenzó. Llegaron a la Eurocopa con una larguísima racha de victorias. Aún así, quizás debido a la falta de nombres conocidos o a su fracaso en la clasificación para el Mundial de 2018, nadie pensó que serían capaces de salir victoriosos del torneo, pero Italia demostró que todo el mundo estaba equivocado. Jugaron un fútbol excelente en todos los partidos de la Eurocopa y acabaron derrotando a Inglaterra en la final. Hasta en los penaltis, Italia se impuso en una final muy reñida en Wembley. Los pocos que apostaron por Italia al comienzo del torneo se enfrentaron a muchas miradas incrédulas.

Manchester United vs. Liverpool 0-5

No es muy frecuente que un partido de liga llegue a tener un impacto tan grande en los aficionados de este deporte, pero cuando el Liverpool viajó a Old Trafford, el mundo futbolístico se vio conmocionado. El Liverpool ganó por goleada a un Manchester United en baja forma, saliendo victoriosos 5-0. El resultado ni siquiera llegó a reflejar el verdadero rendimiento de los equipos. Es evidente que el Liverpool ni siquiera tuvo la oportunidad de brillar en todo su esplendor, y que el club debería haber ganado el partido por un margen más significativo.

El Atlético de Madrid gana la Liga La primera división del fútbol español se ha visto dominada durante mucho tiempo por el Barcelona y el Real Madrid. No es de extrañar, dada la cantidad de talento salida de ambos equipos a lo largo de los años. Sin embargo, el Atlético de Madrid ha demostrado durante años que es capaz de competir entre los mejores de España. A pesar de que la última jornada de la temporada fue decisiva, el Atlético realizó una temporada muy convincente que le permitió levantar el trofeo de la liga. Jugadores como Suárez, Carrasco y Oblak fueron clave para proteger el éxito de Diego Simeone.

