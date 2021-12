Marketing educativo con Marketing and Schools, una de las mejores formas de optimizar la comunicación de los centros educativos para llegar mejor a sus familias Emprendedores de Hoy

En la actualidad, el temor a tener un hijo durante estos tiempos de incertidumbre y debido a los factores como la pandemia, el índice de natalidad ha bajado considerablemente.

Aspectos como la difícil situación económica o el riesgo sanitario han causado un verdadero terror psicológico en muchas de las mujeres de España. En este sentido, Marketing and Schools, una agencia de comunicación y marketing educativo, ayuda a los centros educativos a que su proyecto educativo llegue con un mensaje claro y directo. Esto incluye a centros de educación infantil y colegios que buscan conseguir la atención de las familias a través de estrategias de marketing.

Los centros educativos se enfrentarán a la baja natalidad Actualmente, la natalidad ha bajado considerablemente debido a los efectos del COVID-19. Igualmente, los problemas económicos, sociales y políticos producidos por la pandemia son factores clave que agravan la baja natalidad que ya venía dándose en el territorio español. Por ello, ahora más que nunca los centros educativos necesitan saber comunicar sus mensajes de forma efectiva a las familias.

Es aquí donde Marketing and Schools ofrece sus servicios como agencia de comunicación y marketing educativo profesional. Sus especialistas ayudan a las instituciones a fortalecer su proyecto, para lograr la captación de más alumnos y diferenciarse del resto de la competencia. Las previsiones para los próximos cursos presentan una proyección negativa en el número de alumnos, por lo que los centros educativos necesitan fortalecer su branding y su identidad visual corporativa, así como sus instalaciones. Para esta última tarea, Marketing and Schools cuenta con “espacios para crecer”, su equipo de arquitectos y diseñadores especializados en centros educativos.

Cómo ayuda Marketing and Schools a los centros educativos Esta marca es especialista en la comunicación educativa y ayuda a instituciones educativas a transmitir un mensaje eficiente a su público objetivo. Para lograrlo, utiliza diferentes estrategias de comunicación y marketing, entre las cuales se pueden encontrar el diseño web, publicidad digital, posicionamiento SEO y SEM y gestión de redes sociales.

De igual forma, trabaja en el fortalecimiento de la imagen corporativa, algo clave para atraer a nuevas personas y despertar un mayor interés por el centro educativo. Marketing and Schools destaca por el desarrollo de proyectos y planes de comunicación en centros educativos privados y concertados.

Actualmente, estas estrategias son importantes para lograr óptimos resultados en el futuro. Pese a la escasa presencia de niños y adolescentes, una poderosa imagen de marca, coherente con los valores y la propuesta del centro, conseguirá siempre elevar la matrícula.

Marketing and Schools ayuda a los centros educativos a fidelizar a sus familias y a cautivar a nuevos padres y alumnos, logrando así que se enfrenten a la escasez de alumnos por la baja natalidad en España. Además, sus estrategias de branding y presencia online serán importantes para diferenciarse de la alta competencia, existente la mayoría de comunidades autónomas.

