D&T Signal Booster, el amplificador de señal de Domotics and Technology ideal para hogares, oficinas y comercios

sábado, 4 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Algo indispensable en estos tiempos, tanto para comunicarse con otras personas como para trabajar, es tener una cobertura telefónica eficiente que garantice una buena conexión. Para obtener una conexión de red móvil óptima, una de las mejores opciones es instalar un amplificador de señal GSM como el D&T Signal Booster.

Este dispositivo está diseñado para ampliar y mejorar la señal que reciben los móviles y los TPV, facilitando así una mejor estabilidad de la señal GSM y un alcance mucho mayor.

D&T Signal Booster es comercializado por Domotics and Technology, una empresa especializada en ofrecer equipos de domótica con la tecnología más avanzada del mercado. La compañía cuenta con planes asequibles y una amplia red de distribución de sus productos en España y en otros países de Europa y América Latina.

Rasgos del amplificador de señal GSM D&T Signal Booster El amplificador de señal D&T Signal Booster es un equipo compatible con las redes GSM/ WCDMA/DCS 2G, 3G y 4G. Tiene una frecuencia de operación de 900Mhz, 1800Mhz, 2100Mhz y bandas B1+B3+B8, lo que le permite ampliar y mejorar la calidad de la señal.

El sistema integrado que tiene D&T Signal Booster es capaz de captar la señal móvil que se encuentra en el espectro radioeléctrico y amplificarla dentro del ambiente deseado. El equipo funciona solo cuando el dispositivo recibe cobertura de red GSM, por lo que, en caso de que el teléfono móvil no reciba señal, el amplificador no podrá funcionar. Si el dispositivo recibe entre 1 y 2 barras de red móvil, el amplificador puede ser instalado y procederá a potenciar la señal recibida y llevarla a un rango estable.

D&T Signal Booster está disponible para su compra en la plataforma Amazon, tiene una dimensión de 14 x 5.5 x 19.6 centímetros, lo que lo hace más flexible de utilizar en cualquier lugar, ya sea en el hogar o en la oficina. Además, el equipo incluye un amplificador de señal Tri-Banda, una antena de pared direccional para exteriores, una antena interior, un cable de 13 metros y una fuente de alimentación con enchufe UE con adaptador macho a hembra.

Domotics and Technology ofrece 2 años de garantía en el equipo y un plan de financiación accesible y sin intereses hasta el 31 de enero de 2022. Esta es una gran oportunidad para particulares y empresas de adquirir un amplificador de red GSM funcional y de óptima calidad sin tener que gastar mucho dinero. Uno de los primeros clientes en instalar los equipos de Domotics and Technology en la fase de preventa de su negocio ha sido la Farmacia Plana Mendo CB, ubicada en Barcelona, convirtiéndose así en la primera farmacia que ha instalado D&T Signal Booster en toda España. Este negocio farmacéutico se muestra muy satisfecho con la mejora y la estabilidad en la señal GSM que el amplificador de Domotics and Technology les brinda.

Una mejor calidad de vida mediante la domótica Domotics and Technology es una marca española referente en el sector de la tecnología domótica. Su principal objetivo es ofrecer soluciones tecnológicas avanzadas que mejoren la calidad de vida de las personas. Para ello, la compañía se dedica a comercializar equipos de automatización para hogares y empresas.

Además de la venta de estos dispositivos de domótica, el equipo de Domotics and Technology ofrece reformas, soporte técnico, servicio posventa y la instalación personalizada de sus productos. De esta manera, aseguran el buen funcionamiento del sistema, garantizan la satisfacción de sus clientes y se posicionan como una de las empresas líderes en el sector de la domótica en España.

