Las claves de un buen seguro de velero, por El Seguro de mi Barco

sábado, 4 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

El sueño de cualquier navegante es tener un velero. Por esta razón, cuando ya se tiene uno, lo principal es asegurarlo para que esté completamente protegido y no haya nada de que preocuparse en caso de siniestro.

Para elegir el mejor seguro para un velero, es recomendable acudir a brókeres de seguros especialistas en pólizas para embarcaciones. En este sentido, una buena opción en España, ahora mismo, es Rafael Bonilla con El Seguro de mi Barco. Se trata de un corredor de seguros dedicado a ofrecer seguros para embarcaciones, con interesantes coberturas para veleros.

Una trayectoria de 30 años ofreciendo seguros para veleros El Seguro de mi Barco es el portal web de Rafael Bonilla Correduría de Seguros, con más de 30 años de experiencia en el sector de seguros náuticos, proporcionados por personal altamente cualificado. Durante todo el proceso, Rafael Bonilla y su equipo se encargan de brindar atención y asesoramiento personalizado, para que el cliente elija el seguro de velero que mejor se adapte a sus necesidades y requerimientos. Además, facilitan el poder contratar las mejores coberturas del mercado con la mejor relación calidad-precio. El servicio que ofrece El Seguro de mi Barco no busca solamente asegurar una embarcación durante un siniestro, sino que en todo momento el cliente sienta que está respaldado por un grupo de profesionales que velarán por su patrimonio y por sus intereses. De esta manera, podrá navegar con total tranquilidad, sabiendo que su embarcación se encuentra en las mejores manos, protegida ante cualquier situación imprevista que pueda dañarla.

Coberturas y garantías con el seguro para velero de El Seguro de mi Barco Un velero es de las embarcaciones más anheladas por las personas que aman navegar, poder atravesar las olas de mares y océanos empujado por los impetuosos vientos es casi un hito soñado por los navegantes. Tratándose de un bien tan preciado, protegerlo con un buen seguro es una obligación fundamental. Una póliza para velero puede mantener protegida la embarcación en casi cualquier circunstancia, ya sea que se encuentre navegando en el mar o durante el traslado. Con la experiencia y el asesoramiento que ofrece El Seguro de mi Barco, el propietario de un velero puede conseguir un seguro con coberturas y garantías para jarcias, mástiles, arbotantes e incluso velas. Por medio de esta empresa, también se pueden contratar seguros con cláusulas inglesas, que ahora mismo son los que ofrecen mayores beneficios en cuanto a coberturas de mástiles, aparejos, arboladuras, etc.

Por último, en la página web de El Seguro de mi Barco, hay una herramienta virtual que permite a cualquier persona poder pedir el presupuesto para el seguro de su velero de forma online y en menos de un minuto. Si lo prefiere, el cliente también puede llamar para obtener atención personalizada.

