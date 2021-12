Schneider Electric y GreenYellow se asocian para acelerar la bajada de emisiones de carbono de las empresas Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 17:04 h (CET) Para Schneider Electric, esta asociación apoya el desarrollo de soluciones adicionales centradas en la mejora de la eficiencia energética para la transformación digital de las aplicaciones industriales y de construcción. Con esta unión, GreenYellow da un nuevo paso en su desarrollo internacional y acelera considerablemente el despliegue de su plataforma en todo el mundo Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y GreenYellow, importante actor internacional de la generación de energía solar descentralizada y la eficiencia energética, han anunciado una asociación para ofrecer programas de eficiencia energética totalmente financiados a grandes empresas internacionales. La firma del acuerdo fue oficiada por Laurent Bataille, Presidente de Schneider Electric France, y Otmane Haiii, Presidente de GreenYellow.

Una unión para acelerar los objetivos de cero emisiones de las principales empresas del mundo

Recién concluida la COP26 en Glasgow con el objetivo de reforzar la acción de los gobiernos y las partes interesadas en la lucha contra el cambio climático, Schneider Electric y GreenYellow han anunciado una asociación para ofrecer soluciones concretas y responder a los retos de la red cero de las grandes empresas internacionales.

GreenYellow y Schneider Electric han firmado un acuerdo de colaboración de tres años para ofrecer a sus clientes internacionales programas y tecnologías de eficiencia energética totalmente financiados y los puedan desplegar en sus centros de todos los territorios en los que operan. Schneider Electric y GreenYellow se especializarán en el segmento industrial multinacional de alto consumo energético y se dirigirán a aquellas empresas que tengan una clara ambición de descarbonizarse rápidamente.

La asociación se desplegará inicialmente en los 16 países en los que GreenYellow opera en Europa, América Latina, África y Asia, y la posibilidad de que se añadan nuevos países en función de las necesidades de los clientes.

Schneider Electric, reconocida en el pasado mes de enero como la empresa más sostenible del mundo por el Corporate Knights Global 100 Index, aportará a la asociación su experiencia en consultoría para definir las hojas de ruta de descarbonización operativa, así como EcoStruxure™ Resource Advisor, la plataforma digital para registrar los datos de emisiones y el progreso hacia los objetivos de descarbonización de las empresas.

GreenYellow aportará sus conocimientos técnicos en materia de eficiencia energética, garantizará la instalación de tecnologías eficientes y su seguimiento, se comprometerá con las garantías de rendimiento y realizará la inversión, para proponer programas totalmente financiados.

A través de esta asociación, GreenYellow pretende realizar una inversión mínima de 100 millones de euros en todo el mundo, lo que equivale a programas de eficiencia energética desplegados en varios cientos de plantas y que generan varios cientos de GWh de ahorro energético al año para los clientes y el planeta.

La alianza de dos líderes energéticos franceses

Para Schneider Electric, esta asociación amplía sus capacidades de consultoría para desplegar programas de implementación global, mejorando las capacidades existentes de la compañía en materia de eficiencia energética, con el objetivo de acelerar el viaje de los clientes hacia la descarbonización.

"Schneider Electric está apoyando la transición hacia un mundo totalmente digital y eléctrico apra hacer frente a los retos de la crisis climática. Nuestra asociación con GreenYellow está en consonancia con este objetivo: ayudar a nuestros clientes a cumplir más rápidamente sus objetivos de energía neta cero," dice Laurent Bataille, Presidente de Schneider Electric France.

Para GreenYellow, esta union es un nuevo paso en la aceleración de su desarrollo internacional- GreenYellow anunció a finales de julio su implantación en Europa del Este- y confirma la pertinencia de su modela ágil de apoyo a las empresas en su transición energética, económica y ecológica a través de una plataforma de ofertas globales y complementarias.

"Nos complace unirnos a Schneider Electric, líder mundial en gestion de la energía y sostenibilidad, para esta asociación estratégica. A través de esta alianza, GreenYellow sigue afirmándose como un actor internacional importante, capaz de apoyar a las grandes empresas industriales y multinacionales en sus transiciones energéticas, económicas y ecológicas, lo más cerca posible del terreno, en sus instalaciones, para reducir su huella de carbono”, declara Otmane Hajji, President of GreenYellow.

About GreenYellow

En 14 años, GreenYellow se ha convertido en un actor principal de la transición energética en Francia y en el extranjero y en un verdadero aliado de las empresas y las colectividades públicas en este ámbito.

Como experto en producción solar fotovoltaica descentralizada, proyectos de eficiencia energética y servicios energéticos, GreenYellow ofrece a sus clientes una plataforma única y global para que puedan hacer de su transición energética una realidad beneficiosa y comprometida.

GreenYellow, que opera en 16 países de 4 continentes, amplía constantemente su oferta a través de la innovación para satisfacer las necesidades de los actores privados y públicos y ayudarles a reducir su huella medioambiental.

