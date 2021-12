Los avances en sostenibilidad de Schneider Electric en se centran en la acción climática Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 17:08 h (CET) Los avances en sostenibilidad de Schneider Electric en el tercer trimestre se centran en la acción climática urgente y en el cumplimiento de los compromisos para todo el año 2021 Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha publicado hoy el detalle del progreso del tercer trimestre en sus objetivos de impacto de sostenibilidad 2021-2025. Nombrada como la empresa más sostenible del mundo 2021 por Corporate Knights, Schneider Electric había anunciado la aceleración de su estrategia de sostenibilidad en enero de 2021, alineada con los compromisos continuos con el clima, los recursos, la confianza, la igualdad de oportunidades, las generaciones y las comunidades locales.

Schneider Electric sigue participando en la acción climática con el ecosistema empresarial más amplio mediante la expansión de su negocio de consultoría de sostenibilidad global, y ayudando a las organizaciones a realizar un progreso significativo en la descarbonización. Recientemente, Schneider Electric ha ampliado sus colaboraciones en este sentido con Velux, Alfa Laval y DuPont. Además, el ambicioso proyecto Zero Carbon Project procede a transformar de forma sostenible a los 1.000 principales proveedores de Schneider reduciendo a la mitad sus emisiones de CO2 para 2025.

"Sabemos que enfrentarse al cambio climático es el tema que define a nuestra generación, y que las empresas desempeñan un papel clave - pero también sabemos que debemos ir más rápido si queremos evitar los peores impactos del calentamiento en este siglo", comenta Olivier Blum, Director de Estrategia y Sostenibilidad de Schneider Electric. "Combinando nuestra propia experiencia en sostenibilidad con nuestros servicios líderes en el mercado en materia de descarbonización y estrategia y acción energética, podemos intensificar la transición hacia un futuro más limpio y ecológico."

Este avance se produce en el contexto de la reciente publicación del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que prevé un calentamiento global de 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales para 2028-35, aproximadamente una década antes de lo que había advertido anteriormente. Ello ha intensificado la atención mundial en vísperas de las conferencias de las Naciones Unidas sobre biodiversidad (COP15) y clima (COP26) que se celebraron en Kunming (China) del 12 al 15 de octubre y en Glasgow (Reino Unido) del 31 de octubre al 12 de noviembre, respectivamente.

El objetivo de 2030: Una carrera contrareloj, un informe elaborado por el Schneider Electric Research Institute, también reitera la necesidad urgente de reducir las emisiones descarbonizando rápidamente los edificios, el transporte y la industria con electricidad inteligente y ecológica y con la automatización de próxima generación. Las tecnologías digitales de Schneider Electric para ayudar a abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad han sido expuestas en caja de herramientas de Ciudades de Carbono Neto Cero del Foro Económico Mundial y en las plataformas en línea de los 100 Días de Posibilidad de la Red de la Huella Global. Entre los ejemplos de soluciones y estudios de casos se incluye el parque de oficinas inteligentes Intencity de 26.000 metros cuadrados de Schneider Electric en Grenoble (Francia), que alberga a 5.000 empleados y sólo consume 37 kilovatios hora por metro cuadrado al año, casi 10 veces menos energía que la media de los edificios europeos, gracias a los paneles solares de los tejados, las turbinas eólicas in situ y la tecnología para compartir y coordinar la energía con una microrred comunitaria.

Schneider Electric ha seguido cumpliendo su programa 2021-2025 Schneider Sustainability Impact (SSI), incluido su compromiso a largo plazo de aprovechar el poder de todas las generaciones, fomentando el aprendizaje, la capacitación y el desarrollo de cada generación, al tiempo que prepara el camino para la siguiente. Schneider Electric ha formado ya a más de 300.000 jóvenes en gestión de la energía, incluyendo el reciente compromiso con los programas educativos para niños desfavorecidos en Bangladesh. Los resultados del SSI completaron el tercer trimestre con una puntuación total de 3,65/10, que sigue en camino de alcanzar el objetivo de 3,75/10 para todo el año.

Más información sobre el impacto de la sostenibilidad de Schneider, sus resultados y sus aspectos más destacados:

Q3 2021 Schneider Sustainability Impact report

