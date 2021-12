Schneider Electric presenta SM AirSeT, su nueva gama de celdas MT sin SF6 para un futuro sostenible Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 16:52 h (CET) El próximo 6 de mayo, durante el evento online ‘Innovation Talk: Sustainable MV technology for the Future’ la compañía presentará la mejor alternativa al SF6 para clientes que saben que invertir en sostenibilidad y digitalización es una apuesta de futuro Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, presentará el próximo 6 de mayo en su evento online ‘Innovation Talk: Sustainable MV technology for the Future’ su nueva gama de celdas de media tensión sin SF6, SM AirSeT. Se trata de una innovadora tecnología que utiliza el aire puro como aislante y la tecnología de Interrupción de Corte en Vacío, ofreciendo un grado de sostenibilidad sin precedentes en el sector, con una mejora sustancial también de la eficiencia y de la seguridad.

Una tecnología innovadora de eficiencia probada y con múltiples aplicaciones

El SM AirSeT representa un importante paso adelante en sostenibilidad, ya que elimina la necesidad de utilizar el SF6, el gas de efecto invernadero más potente – 23.500 veces más que el CO2 – sujeto a estrictas normativas para evitar su impacto en el medio ambiente. El aire es sostenible por naturaleza, está libre de aspectos legislativos y no tiene costes de reciclaje al final de su vida útil, lo que facilita el cumplimiento de los objetivos de descarbonización de las empresas.

El Hexafluoruro de azufre (SF6) se encuentra en la mayor parte de la base instalada de equipos de media tensión. Cada vez son más las empresas que, conscientes de que es momento del cambio, están poniendo en marcha iniciativas dirigidas a minimizar su impacto en el medioambiente y a adoptar tecnologías innovadoras como las celdas de media tensión sin SF6. A medida que la electrificación de nuestro mundo avanza, crece la necesidad de que sectores tan electrointensivos adopten este tipo de tecnologías.

