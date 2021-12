Los regalos más originales para esta Navidad con Monkey Donkey Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 16:56 h (CET) Se aproxima la Navidad y con ella llegan los regalos. En estos días surgen las típicas preguntas sobre qué regalar a la pareja, a los amigos o a la familia. Para hacer un regalo original y huir de las mismas opciones de siempre, la solución es regalar: experiencias y emociones Por ejemplo, hacer un plan diferente y divertido en Madrid en pareja o con amigos puede convertirse en el regalo ideal para estas Navidades. La empresa de ocio Monkey Donkey, que se encuentra en Avenida de Filipinas, 4, ofrece gymkanas divertidas en Madrid tanto para niños como para adultos. La mejor opción de regalo para niños son las gymkanas infantiles de Monkey Donkey - monkey-donkey.es, tanto en su local situado en Av. de Filipinas, 4, 28003 Madrid, como en un parque de Madrid. Con estos juegos los niños vivirán aventuras emocionantes como en Colegio de Magia donde serán aprendices de magos; en Guardianes tendrán que romper una misteriosa maldición; en Piratas buscarán el tesoro del Capitán Flinn o en En tu Fiesta me colé no pararán de bailar a ritmo de TikTok. Además, destaca el juego Ciencia divertida donde los niños se divierten mientras aprenden sin darse cuenta.

Una buena alternativa para hacer un regalo para amigos es elegir un plan diferente en Madrid. Por ello, las gymkanas urbanas de Monkey Donkey son la opción ideal por tratarse de una actividad 100% divertida donde se descubren rincones secretos de Madrid. En estos juegos al aire libre los jugadores pueden resolver el caso del robo de un valioso cuadro por el Paseo del Prado en la gymkana “El misterio de Goya”; realizar una operación de espionaje en “Kgb: Misión Madrid” por la zona de Colón; seguir las pistas que ha dejado un fantasma en los grafitis más alucinantes de Lavapiés en “La desaparición de Pepita” o realizar un viaje sin salir de Madrid en la gymkana “Tú sí que viajas”. Para más información se pueden realizar reservas a través del teléfono 633 66 88 45.

El Año Nuevo es el momento ideal para empezar nuevos proyectos. El regalo perfecto para un amigo o familiar que quiera dar un giro a su vida laboral es un curso formativo. Por ejemplo, en Pestáñate se ofertan los cursos de estética más profesionales del sector. El Curso de Manicura de Pestáñate que está en la Calle del General Cabrera, 21 es la opción ideal para las personas que quieran conocer las técnicas de diseño y de aparatología imprescindibles para ser un experto en manicura permanente y semipermanente. Por otro lado, la oferta de Cursos de Pestáñate incluye el Curso de Lifting de Pestañas o el Curso de Extensión de Pestañas, con los que sus alumnos se convierten en expertos en dar emoción a cualquier mirada usando técnicas seguras y respetuosas con los ojos.

Para acertar en el regalo perfecto para la pareja se puede elegir una experiencia de belleza y bienestar. La persona que disfruta de uno de estos tratamientos vivirá un momento de autosatisfacción.

En el centro de belleza Pestáñate - cursospestañate.es situado en la Calle del General Cabrera, 21, ofrecen la experiencia de belleza perfecta para sorprender a una persona especial. Se puede regalar una estupenda manicura o pedicura que llenará de alegría y vitalidad el look de cualquier mujer. La experiencia profesional de Pestáñate les convierte también en expertos en los tratamientos de lifting y de extensiones de pestañas. Para más información el teléfono de contacto de Pestáñate es el 695 65 82 38.

Hay muchas opciones para triunfar estas Navidades regalando emociones.

