El nuevo cajero de bitcoin instalado en Reparación iPhone Sevilla, BitBase

viernes, 3 de diciembre de 2021, 14:43 h (CET)

Las criptomonedas, y sobre todo el bitcoin, siguen ganando popularidad y, a medida que se da este crecimiento, los medios para comercializarlo también se van diversificando. Esto ha facilitado a las personas el intercambio de esta criptomoneda por dinero en efectivo o viceversa.

Una prueba clara de esta diversificación son los cajeros bitcoin, los cuales se están convirtiendo rápidamente en el medio más popular para comprarlos. En Sevilla, ya es posible acceder a uno de estos cajeros, gracias al nuevo cajero de bitcoin, llamado BitBase, de Reparación iPhone en Sevilla. Esta es una empresa dedicada a la reparación profesional y de calidad de móviles y tablets Apple.

El cajero bitcoin ya disponible en Sevilla, gracias a Reparaciones iPhone Sevilla Ya es posible vender criptomonedas en Sevilla, de manera sencilla y rápida, gracias a un cajero bitcoin instalado en la sede de Reparaciones iPhone Sevilla.

A través de este cajero, no solamente se pueden comprar y vender bitcoins, sino que la máquina también permite hacer estas transacciones con otras principales criptomonedas del mercado como Ethereum, Ripple y Tether, entre otras.

El cajero es llamado BitBase y es uno de los más de 40 cajeros que se encuentran repartidos en todo el territorio español, convirtiéndose así en el proveedor número 1 en toda España y posicionándose entre los primeros 5 del continente europeo.

Asimismo, el cajero está instalado justo en el lugar en el que se encuentra el taller Reparaciones iPhone Sevilla, ubicado en el barrio de Remedios y Tirana. El mismo personal del taller será el encargado de ayudar a las personas a utilizar el cajero en solo segundos.

El funcionamiento del cajero BitBase Lo primero que se debe considerar para poder utilizar este cajero es que es necesario contar con una billetera virtual o wallet, en el que almacenar las criptomonedas. Estos pueden estar situados en el dispositivo del usuario o en internet.

Por lo demás, el funcionamiento de estos cajeros no dista mucho de la manera en la que funcionan los cajeros tradicionales. La diferencia es que, en el caso de BitBase, se aporta una dirección wallet en la que el interesado recibe las criptomonedas que adquiere y también se deposita el efectivo para las que compra.

Para vender bitcoin a uno de estos cajeros se envía un mensaje de texto que verifique el número del usuario, quien deberá ingresarlo en la máquina. Después, hay que escanear la dirección wallet del cajero y transferir la criptomoneda. Una vez que se confirme la transacción, este aportará la cantidad equivalente en efectivo.

Por otro lado, para comprar solo hay que depositar el efectivo en el cajero y confirmar la dirección de la billetera receptora en la cual será transferida la criptomoneda. El proceso es sumamente sencillo y con la asistencia del equipo de Reparaciones iPhone Sevilla será mucho más fácil.

