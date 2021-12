Canussa, la marca de complementos veganos Made in Spain que marcan tendencia Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de diciembre de 2021, 15:00 h (CET)

Mucha gente tiende a asociar lo vegano con la alimentación, no obstante, este concepto va mucho más allá: se puede hablar también de la moda vegana, que hace referencia al uso de ropa o accesorios elaborados sin materiales de origen animal.

Bajo este concepto, Canussa, una marca española de accesorios, calzado y bolsos veganos, nace con unos valores de respeto por el medioambiente, por las personas y por los animales. En la temporada decembrina, época por excelencia de compras y regalos, un Canussa se convierte en la opción ideal para obsequiar en Navidad.

Accesorios veganos de diseño y de gran calidad En Canussa creen que es posible crear moda de calidad Made in Spain sin utilizar piel de animal. Canussa ha obtenido el sello “VEGAN PETA Approved”, por lo que tiene el compromiso de no utilizar ningún material de origen animal. En su catálogo, tienen diseños muy elegantes de bolsos minimalistas y atemporales, de esos que nunca pasan de moda. Sus modelos manejan colores vivos y a su vez sobrios, además de tener diseños confortables, multifuncionales y prácticos. En su propuesta, la empresa también ofrece carteras, tarjeteros, cinturones y calzado veganos, todos con un diseño elegante y práctico ideal para cualquier ocasión.

Es importante destacar que cada Canussa es realizado por las manos de artesanos españoles altamente calificados que ejercen un trabajo de excelente calidad. Canussa está presente en 12 tiendas físicas de moda sostenible y vegana dentro del territorio español, y tres en otros países: Estados Unidos, Emiratos Árabes y Las Maldivas, más de 15 marketplaces de moda sostenible y vegana, además de la tienda online, donde se puede comprar desde cualquier parte del mundo.

Respeto y valores El cambio climático en el mundo es un hecho que, si no se promueven otras prácticas de vida amigables con el medioambiente, podría resultar devastador en un futuro. La moda puede realizar grandes aportes, y Canussa hace posible la confección de sus complementos respetando la vida de las especies animales y reconociendo la preservación de la naturaleza como parte de ese aporte que el planeta tanto necesita.

El tejido SEAQUAL, que se usa para los forros de los bolsos, está fabricado con hilo de poliéster reciclado de gran calidad, elaborado a partir de plásticos recogidos del mar, contribuyendo de esta forma con el saneamiento de las costas y así dar una segunda vida útil a los plásticos reciclados. La marca también planta un árbol en colaboración con One Tree Planted, por cada Canussa vendido.

De esta manera, la empresa, comprometida con el objetivo de revertir los daños del planeta, realiza su aporte y a su vez llena de satisfacción a los clientes con complementos de diseño funcionales de calidad y 100% veganos, ideales para comprar o regalar en estas fiestas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.