Mentalidad y pérdida de peso con la coach Carmen Soriano

Es habitual que al hablar de pérdida de peso lo primero que venga la mente de las personas sean las dietas, suplementos alimenticios, extensas rutinas de ejercicio, etc.

Sin embargo, quienes piensan así, dejan de lado un aspecto igual e incluso más importante que todo lo anterior: la mentalidad. El cambio de mentalidad y de hábitos puede lograr grandes cambios en la vida de una persona, incluso la pérdida de peso. Esto es precisamente a lo que se dedica Carmen Soriano, quien basada en su propia experiencia y a través del coaching, ayuda a otras mujeres a perder peso cambiando su manera de pensar.

¿Cómo influye la mente sobre el cuerpo? La mente tiene una gran influencia sobre el cuerpo, mayor a la que la gran mayoría de las personas imagina. El poder cambiar la manera de pensar y canalizar correctamente la fuerza de voluntad puede generar cambios importantes en la calidad de vida. El sobrepeso, por ejemplo, es una condición que durante años gran parte de las personas han atribuido a malos hábitos físicos y sobre todo alimenticios, que solo se puede solucionar con dietas y ejercicio. Y esto es cierto, pero solo a medias. Si bien las dietas y el ejercicio pueden tener un impacto importante en la pérdida de peso, esto no servirá de mucho si primero no se trabaja en la mente, en cambiar hábitos que permanezcan en el tiempo y eviten una recaída. Es decir, que cuando se trabaja el sobrepeso desde lo interno hacia lo externo, los resultados pueden ser mejores e incluso permanentes.

Carmen Soriano es una coach especializada en pérdida de peso y bienestar Después de una dura, pero aleccionadora experiencia personal con el sobrepeso, Carmen Soriano se ha convertido en toda una experta en este tema. A través delcoaching, ayuda a otras mujeres a combatir la obesidad y el sobrepeso por medio de terapias de alto rendimiento para potenciar el estado mental y emocional y así, obtener resultados favorables y definitivos. Las terapias que lleva a cabo Carmen integran los protocolos terapéuticos más innovadores de la actualidad, y consisten básicamente en la combinación de Brainspotting, hipnosis, EMDR y PNL, los cuales se caracterizan por ser breves, pero muy eficaces y avanzados. La idea es obtener resultados óptimos en pocas sesiones, que dependiendo del caso pueden ir desde 3 hasta 12 sesiones en promedio.

El objetivo de Carmen Soriano es que las mujeres aprendan a conocerse y a conocer su cuerpo, a autorregularse de una forma sencilla, pero efectiva, para que no tenga que esclavizarse a dietas, suplementos, pastillas, etc. Además, la experta también ofrece como complemento un sistema de entrenamiento físico muy efectivo que no requiere una gran inversión de tiempo.