viernes, 3 de diciembre de 2021, 15:49 h (CET) La evolución de la radioterapia avanza a pasos agigantados gracias a las técnicas de última generación que favorecen los tratamientos a los que se someten distintos pacientes con cáncer. La Radioterapia Estereotáxica Extracraneal (SBRT) es un ejemplo de ello y su eficacia se puso de manifiesto durante la segunda jornada del VII Congreso de ALATRO que se celebró los días 12 y 13 de noviembre en formato online y en el que varios especialistas han tratado los últimos avances en oncología radioterápica Al respecto, la doctora Carmen Rubio explicó que técnicas de alta precisión como la SBRT “permiten la irradiación de lesiones metastásicas, con dosis muy altas, en pocas fracciones, con alta eficacia biológica contra el tumor y muy pocos efectos secundarios”. Durante su intervención precisó cómo las ventajas de este tipo de radioterapia se pueden observar en pacientes oligometastásicos, es decir, aquellos que se encuentran en una fase intermedia del cáncer metastásico, “a caballo entre la enfermedad local y la diseminada, que se benefician especialmente de estos tratamientos locales, ya que el control local de las metástasis prolonga la supervivencia libre de progresión y la global, y los convierte en potencialmente curables”.

En este sentido, añadió, que la SBRT es una técnica que combina tres ventajas: la incorporación de imágenes radiológicas (TC, RM) o metabólicas (PET), para identificar con mayor definición las metástasis; la dosimetría de alto gradiente de dosis y de alta conformación, como la IMRT o la VMAT que permiten adaptar las dosis de irradiación a la forma del tumor protegiendo los tejidos sanos circundantes; y la alta precisión en la administración del tratamiento, mediante sistemas de IGRT (Radioterapia guiada por imagen) que permiten la verificación de la correcta administración del tratamiento y el control del posicionamiento de lesiones sometidas al continuo movimiento de la respiración como son las metástasis hepáticas o pulmonares.

Estos avances tecnológicos de la SBRT han conseguido importantes avances científicos, “existiendo ya una amplia evidencia clínica en pacientes oligometastásicos, que avala a la SBRT como tratamiento local de alta eficacia, con resultados de control local muy altos (>80% a 3 años), con largas supervivencias libres de progresión y largas supervivencias globales”, concluyó la Dra. Rubio.

Los beneficios de la SBRT se abordaron durante el Congreso de ALATRO atendiendo también a otros tipos de tumores como el de próstata. El Dr. Ignacio Azinovic incidió en que esta técnica “es una realidad para muchos centros de oncología radioterápica ofreciendo una ventaja adicional en el tratamiento de cáncer de próstata localizado”. De hecho, añadió, que “existen evidencias suficientes tanto en estudios prospectivos, meta-análisis, indicios preliminares en estudios randomizados como en guías clínicas”.

Por su parte, el Dr. Guillermo Potdevin habló sobre el uso de la IGRT (Radioterapia guiada por imagen) en la SBRT para tratar las lesiones pulmonares, haciendo enfoque el uso de simulación 4D, la verificación del tratamiento con 4D-CBCT (Conebeam 4D) y fluoroscopia, así como en el tratamiento con respiración libre con control respiratorio con Gating (sin elementos de restricción respiratoria). En sus conclusiones y a través de un caso clínico también destacó el beneficio que representa para la reproducibilidad del tratamiento y precisión del mismo.

Radiocirugía

Las terapias con radiaciones han evolucionado de forma muy rápida en la última década, dando lugar a cambios importantes tanto en el fraccionamiento de la dosis como en la tecnología que proporcionan los haces radiantes. Este fue otro de los temas abordados en el Congreso. El Dr. José Miguel Delgado detalló, al hablar de esta evolución, que “los protagonistas indiscutibles han sido los campos pequeños y el hipofraccionamiento, propios de la radiocirugía, y que, si bien requirieron la adopción de modelos empíricos alejados de los planteamientos radiobiológicos tradicionales, se han consolidado y generalizado a otras partes del cuerpo fuera del Sistema Nervioso”.

Por otro lado, el Dr. Luis Larrea dedicó su intervención a la radiocirugía en gliomas de alto grado. "En los pacientes con Glioblastoma multiforme hay que valorar el tratamiento de rescate con radiocirugía, que en manos de un equipo experto puede realizarse con éxito. Es el tumor cerebral con peor pronóstico y una supervivencia media de 1 año, aproximadamente, por lo que la mayoría deben ser evaluados para su rescate. En mi experiencia personal duplicamos la supervivencia media y tenemos pacientes vivos tratados con radiocirugía de rescate hace más de 5 años".

En esta jornada, organizada por Grupo Arán, también se pusieron sobre la mesa otros temas como el de la radioterapia intraoperatoria (RIO). En esta parte del encuentro se celebró además la Asamblea de ALATRO y la clausura del Congreso, que corrió a cargo de su presidente, el Dr. Hugo Marsiglia.

Sobre la Asociación Ibero-Latinoamericana de Terapia Radiante-Oncológica (ALATRO)

La Asociación Ibero-Latinoamericana de Terapia Radiante-Oncológica (ALATRO) es una organización creada para el desarrollo de la radioterapia oncológica en países de toda Ibero-Latinoamérica, como México, Brasil, Venezuela o Colombia, entre otros. La asociación fue fundada en Lima en 2005 y nació de la unión del Círculo de Radioterapeutas Oncólogos Ibero-Latinoamericanos (CRILA) y el Grupo Latinoamericano de Curieterapia (GLAC-RO).

Desde su origen, su objetivo es el de promover y consolidar la labor científica de los profesionales de la Oncología Radioterápica en beneficio del paciente.

ALATRO está formado por distintos profesionales de la salud del ámbito de la Oncología Radioterápica con carácter multidisciplinar, como la psicología, la enfermería, la cirugía oncológica o la epidemiología.

