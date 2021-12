Hasbro presenta su flagship MY LITTLE PONY Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 15:49 h (CET) La compañía de entretenimiento lanza la nueva generación de My Little Pony. Hasbro invita a divertirse con My Little Ponny en la inauguración de la nueva flagship con unas invitadas de excepción, las influencers Nerea Moreno @nereamorenoalarcon y Cristina Ramírez @laloylila. El próximo 6 de diciembre se inaugura el nuevo espacio en El Corte Ingles de la Avd. de Francia (en la terraza de la pérgola-1º planta) Un plan para toda la familia con divertidos talleres donde los más pequeños se pintarán las caras, crearán su propia mascara de pony y disfrutarán coloreando a sus personajes favoritos. Y además se podrá descubrir muchos juguetes de esta entrañable marca.

El horario de los talleres el 6 de diciembre será de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 21:00h. Además, se podrá disfrutar jugando en la flagship los días 11, 18 de diciembre y 3, 4 de enero en horario de 11.30h a 13:30h y de 17:00h a 19:00h.

Las protagonistas de la película My Little Pony: Una nueva generación que se estrenó en Netflix y alcanzó el número 1 en 86 países, incluidos EE.UU, Brasil, México, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia, Hong King, Tailandia, Singapur y Australia visitan València. Un plan para toda la familia en el que descubrir a los personajes favoritos.

Acerca de HASBRO

Hasbro es una empresa global de juegos y entretenimiento, comprometida con la creación de las mejores experiencias de juego y entretenimiento del mundo. Comercializa juguetes, juegos y productos de consumo, incluida televisión, películas, juegos digitales, acción en vivo, música y experiencias de realidad virtual.

Las marcas icónicas de Hasbro son NERF, PLAY-DOH, MONOPOLY, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, BABY ALIVE, POWER RANGERS, PEPPA PIG y PJ MASKS, así como otras marcas asociadas de primer nivel. A través de su estudio de entretenimiento global Hasbro construye sus marcas a nivel mundial, a través de excelentes historias y contenido en todas las pantallas.

Hasbro se compromete a hacer del mundo un lugar mejor para todos los niños y todas las familias, a través de la responsabilidad social corporativa y la filantropía. Hasbro se clasificó entre los 100 Mejores Ciudadanos Corporativos de 2020 por 3BL Media y ha sido nombrada una de las Compañías Más Éticas del Mundo® por el Instituto Ethisphere durante los últimos nueve años.

