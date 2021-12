Lex Vitae de Narval Pharma reivindica la importancia del bienestar y cuidado desde el interior Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de diciembre de 2021, 15:00 h (CET)

Los radicales libres son moléculas que se caracterizan por provocar la oxidación de las células, ocasionando consecuencias que se manifiestan de varias maneras. Para contrarrestar estos efectos existen los antioxidantes, encargados de combatir esta oxidación.

El complemento alimenticio Lex Vitae es un potente antioxidante que posee la fórmula más completa elaborada por la marca Narval Pharma. Sus componentes actúan desde dentro hacia fuera, suprimiendo eficazmente la acción de los radicales libres combinando nutrientes como el ácido fólico, coenzima Q10, vitaminas, entre otros componentes. Lex Vitae es, en esencia, un producto que reivindica la importancia del cuidado desde el interior.

Belleza y bienestar desde el interior Fundada por médicos profesionales, la empresa Narval Pharma se dedica al desarrollo y comercialización de nutracéuticos, como Lex Vitae. Este es un complemento alimenticio que goza de poseer una potente fórmula hecha a base de componentes naturales, con el fin de mimar el cuerpo del usuario desde el interior. Gracias a su poder antioxidante, es capaz de llegar hasta donde otros productos cosméticos no llegan, actuando en las capas más profundas de la piel para lograr una verdadera nutrición. Además, cuenta con la garantía de Narval Pharma, una marca con más de 20 años de experiencia que fabrica sus productos bajo las normas GMP y HACCP, logrando así contar con los certificados de calidad correspondientes.

¿Cuáles son las propiedades y beneficios de Lex Vitae? La fórmula de Lex Vitae es capaz de ofrecer varios beneficios saludables debido a las propiedades que posee. En primer lugar, destaca su acción antioxidante, la cual previene el envejecimiento prematuro de las células, responsable de hacer aparecer las arrugas en la piel. Su acción neutraliza la oxidación provocada por los radicales libres, permitiendo que las células de la piel puedan renovarse naturalmente durante más tiempo. Además de eso, por su gran contenido de ácido fólico, vitamina C, selenio y zinc, Lex Vitae también logra contribuir al funcionamiento normal del sistema inmune, fortaleciendo al organismo contra amenazas patógenas. Por último, se puede mencionar la acción saludable sobre las uñas, el cabello, los dientes y la piel, gracias a su contribución en la formación natural del colágeno en el organismo.

Desde la página oficial de Narval Pharma se puede adquirir Lex Vitae. En una presentación en cápsulas con 60 unidades, este producto es totalmente apto para cualquier tipo de usuario, debido a que es 100% vegano, sin lactosa y sin gluten. Se recomienda tomar una cápsula al día, preferiblemente junto a una de las principales comidas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.