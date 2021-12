La calderería industrial y los intercambiadores de calor, por PROINCAR Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 15:24 h (CET) La calderería en una especialidad industrial que tiene una gran importancia en el mundo del transporte y de la producción de piezas metálicas de gran tamaño La calderería industrial es una disciplina que permite obtener toda una variedad de tipos de depósitos y otros productos, por ejemplo, recipientes de diferentes tamaños que permiten transportar todos tipo de cosas. Tiene una enorme importancia en muchos tipos de industrias.

Diseño y construcción de calderas industriales

Las plantas de calderas industriales (o sistemas de recipientes a presión) están diseñadas para contener líquidos y gases a una presión que suele ser superior a la presión exterior.

El diseño y la construcción de este tipo de instalaciones requiere un alto nivel de conocimientos en el campo de la carpintería metálica, que solo las empresas especializadas en calderería industrial poseen.

Sectores de uso de las calderas industriales

Las calderas industriales se utilizan en diversos sectores, como la industria química, petroquímica, farmacéutica y alimentaria.

Las actividades de producción de calderas son útiles en estos sectores específicos:

Tanques

Separadores

Autoclaves

Reactores En estas áreas de producción, las principales actividades de las empresas de calderería industrial que se dedican a la construcción de plantas de calderas industriales son el almacenamiento, el refinado de líquidos o gases y la separación de productos.

Requisitos básicos para la construcción de instalaciones de calderas industriales

Hay tres requisitos principales para la construcción de instalaciones de calidad que también sean resistentes a las reacciones químicas:

Utilización de materiales de calidad , certificados y controlados, como aleaciones de aluminio, aleaciones de níquel, aleaciones de cobre, aleaciones de titanio.

, certificados y controlados, como aleaciones de aluminio, aleaciones de níquel, aleaciones de cobre, aleaciones de titanio. El uso de procesos de trabajo para la construcción calificados y verificados por organismos oficiales .

y verificados por . Pruebas y realización de controles destructivos y no destructivos antes de la instalación del recipiente. ¿Cuándo se puede poner en marcha una instalación de calderas industriales?

Antes de poner en marcha una instalación de calderas industriales, debido a su extrema complejidad, hay que presentar un informe de puesta en marcha a las oficinas competentes:

. Declaración de conformidad (CE).

. Certificación de la calibración de las válvulas.

. Informe técnico con todas las características técnicas de la instalación (incluida la información sobre la ubicación y la funcionalidad específica).

Intercambiadores de calor en procesos químicos y petroquímicos, entrada y salida de calor

Los intercambiadores de calor son herramientas fundamentales en los procesos químicos y petroquímicos, ya que permiten un suministro y una transferencia de calor constantes, necesarios para el funcionamiento de muchas máquinas utilizadas en los procesos de producción. Estas herramientas se fabrican en caldererías industriales especializadas.

Intercambiadores de calor: ¿qué son y cómo funcionan?

Los intercambiadores de calor son dispositivos utilizados en diversos sectores de producción industrial, como la industria química y petroquímica. Su uso permite que un fluido pase calor a un segundo fluido sin que los dos líquidos entren en contacto. En un intercambiador de calor, no se produce ninguna mezcla.

Procesos químico-petroquímicos e intercambiadores de calor

Los intercambiadores de calor son indispensables en los procesos químicos y petroquímicos porque entran en juego cuando se necesita una termorregulación constante.

El intercambiador de calor permite calentar y enfriar el equipo de producción, lo que es indispensable para garantizar una calidad óptima del producto químico procesado.

Intercambiadores de calor: calentadores, evaporadores, condensadores

Intercambiadores de calor y fluidos

¿Qué son los intercambiadores de calor?

Los intercambiadores de calor son dispositivos de diversos tamaños utilizados en muchos sectores. Los intercambiadores de calor permiten que un fluido pase calor a un segundo fluido sin que ambos entren en contacto.

Los intercambiadores de calor pueden utilizarse en plantas de diversos sectores, como la industria química, petroquímica, alimentaria y farmacéutica.

¿De qué están hechos los intercambiadores de calor y cómo funcionan?

Los intercambiadores de calor se fabrican en las caldererías industriales con tubos de diferentes tipos de aleaciones: acero al carbono, acero al carbono de alta y baja aleación (Cr-Mo), aleaciones de aluminio, aleaciones de níquel, cobre, titanio. Estos tubos, por los que circula el fluido portador, están revestidos de aletas de aluminio, por las que pasa el aire a tratar.

Los sistemas en los que se instalan los intercambiadores requieren una transferencia térmica entre dos fluidos a diferentes temperaturas. El tipo de proceso, el perfil térmico y el modo de contacto entre los dos fluidos son los factores que determinan la elección del intercambiador de calor más adecuado.

Calentadores, condensadores y evaporadores: cada intercambiador de calor es adecuado para un tipo de proceso específico

Según el proceso para el que se utilicen, los intercambiadores de calor pueden ser de tres tipos: calentadores, condensadores y evaporadores.

En los intercambiadores de calor con calentador, el fluido de proceso es calentado por un fluido de servicio. Este proceso, junto con el de enfriamiento, es uno de los más comunes.

Los intercambiadores de calor con proceso de evaporación trabajan para eliminar el calor del flujo de aire entrante de forma cíclica para reducir la temperatura de la maquinaria en la que se instala este sistema. Este proceso permite que el fluido del sistema pase de líquido a vapor.

Por último, el proceso del condensador del intercambiador de calor consiste en un cambio de vapor sobrecalentado a líquido. El calor extraído del aire a tratar al ambiente exterior crea un ciclo termodinámico.

