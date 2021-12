¿Qué es un Wedding Planner? El mejor aliado para organizar bodas por VIVIANA TUESTA Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 15:34 h (CET) Un trabajo que todavía no está claro para mucha gente, el Wedding Planner (organizador de bodas) tiene un papel mucho más importante que la simple elección del lugar de celebración, las invitaciones o los arreglos florales Por ello, a través de Viviana Tuesta, Wedding Planner en Valladolid, se intentará aclarar en este artículo todos los aspectos que abarca este interesante trabajo.

1. La diferencia entre un Wedding Planner, un diseñador y un coordinador

En este sector se ha ido desarrollando poco a poco un vocabulario de términos, a veces difícil de entender para los propios clientes.

Un Wedding Planner es la persona que realmente se encarga de toda la logística de un evento de este tipo, desde la recomendación de proveedores y la negociación de contratos hasta el día del evento según la propia visión. Ayuda a determinar el concepto del evento, los recursos necesarios para el mismo, se comunica constantemente con los proveedores, determina aspectos legales como los documentos para el estado civil, la ceremonia religiosa y otros aspectos más específicos como el servicio de bebidas, el programa de la celebración, etc.

Los Wedding Planner suelen encargarse también del diseño y la coordinación del evento.

El diseñador de bodas se ocupará estrictamente de la parte estética de la boda y no incluye servicios como la negociación de contratos o la asistencia a las citas de los novios. Está especializado en detalles como los arreglos florales, la iluminación, la decoración del techo y del suelo, los materiales y la ropa. El diseñador aporta un ojo artístico que puede conceptualizar un evento y transformar un lugar.

El coordinador de bodas suele ser una persona que prestará los servicios durante unos días, hasta un mes (en la mayoría de los casos). El trabajo más importante que realiza es asegurarse de que todo esté en su sitio el día de la boda: el horario del evento, el desarrollo de los momentos a tiempo, la satisfacción de los invitados y los proveedores, etc.

2. Qué hace realmente un Wedding Planner

Como se ha podido ver, la diferencia entre un Wedding Planner, un diseñador y un coordinador de bodas, está en que el Wedding Planner tiene el papel más complejo. Presta servicios desde el momento en que una pareja propone el matrimonio hasta el final de la fiesta, es decir, el día de la boda. Un Wedding Planner desempeña un papel muy importante en un evento de este tipo y aporta una serie de ventajas:

Desarrollar el concepto y el tema de la boda según la personalidad de los novios

Identifica los recursos necesarios dentro de un presupuesto

Optimizar los costes (gracias a la colaboración con los proveedores, pueden ofrecer descuentos en determinados servicios o productos)

Liberar de la preocupación de la comunicación constante con los proveedores a los novios

Suministrar cualquier necesidad por pequeña que sea, por ejemplo: velas, regalos para invitados y todo lo relacionado con el protocolo

Debido a la experiencia de trabajar con proveedores, es conocedor del mercado y de los proveedores que ofrecen servicios de calidad. 3. ¿Por qué recurrir a un Wedding Planner?

Por supuesto, no es fácil dejar la propia boda en manos de otra persona, pero cuando se trabaja con especialistas en la materia puede resultar incluso mejor que hacerlo uno mismo.

Así que, si se siente identificado al menos con algunas de las siguientes afirmaciones, es el momento de pensar en elegir un Wedding Planner:

No se dispone de tiempo para organizarlo todo uno mismo

No se está seguro de la calidad de los servicios de los proveedores

No se es un experto en atención al detalle

El número de cosas a tener en cuenta es abrumador

Se prefiere disfrutar del tiempo con los amigos y no preocuparse por los aspectos organizativos Organizar una boda no es nada fácil. La boda es en realidad un recuerdo, un acontecimiento significativo, y las preocupaciones de organizarla hasta el último detalle no deben recaer en los protagonistas.

5 razones para contratar a un Wedding Planner

La planificación de una boda puede resultar a veces abrumadora debido a las interminables tareas, el estrés cuando no se encuentra al proveedor perfecto y, sobre todo, las veces que las cosas no salen exactamente como se habían soñado.

Por suerte, hay una solución para todo esto, contar con la ayuda de un Wedding Planner.

A continuación, se presentan 5 razones que pueden marcar la diferencia para conseguir tener una boda sin preocupaciones:

1. Menos estrés, más tiempo

Si no se quiere sacrificar todo el tiempo libre para estudiar detenidamente a los proveedores, reunirse con ellos, firmar contratos, establecer expectativas y demás, entonces se dispone de una buena razón para trabajar con un Wedding Planner.

Permitir al Wedding Planner organizar todos los aspectos del evento para maximizar el tiempo libre, significa que se podrá disfrutar con los seres queridos, con toda la confianza de que todo funcionará exactamente como se ha imaginado.

2. Información realista sobre los proveedores de servicios

Los Wedding Planner son los más indicados para aconsejar sobre los proveedores que se deben elegir para cualquier servicio.

No basta con preguntar a un amigo qué opina de un lugar concreto. Un Wedding Planner trabaja estrechamente con muchos de ellos y bajo un contexto o relación diferente. Así, se podrá acceder a servicios más personalizados y a una información más realista sobre los pros y los contras de un determinado proveedor.

3. Presupuesto y legalidad

Sí, puede que no sea la parte más emocionante de la organización de una boda, pero sí una de las más importantes, y a un Wedding Planner le encanta.

A la hora de establecer un presupuesto, los Wedding Planner saben cómo asignar correctamente los fondos y encontrar las soluciones más realistas y de más altas calidad.

Además, debido a la ventaja de contar con más clientes, es más probable que los proveedores ofrezcan un mejor precio.

Si se dispone de un presupuesto fijo y aun así se desea un servicio de alta calidad, un Wedding Planner es la solución para dar forma a la boda soñada.

4. Detalles y atención

Si no es del tipo de persona que presta atención a los pequeños detalles, como un mantel perfectamente planchado, servir las bebidas de una manera específica, combinar el vino con el menú, organizar la decoración, etc., entonces un Wedding Planner es su solución salvadora.

5. Experiencia

La mayoría de los Wedding Planner están acostumbrados a eventos de cualquier tamaño, a organizarlos en determinados días de la semana, a diversificar los menús, los momentos artísticos, los tipos de tartas, el lugar de celebración (exterior, interior, carpa, etc.). Así, gracias a la experiencia de trabajar con todos estos aspectos, un Wedding Planner podrá hacer que la boda salga a la perfección y sin ningún problema.

Contratar a un Wedding Planner puede convertirse en la solución clave cuando el tiempo y la calidad son la prioridad. Es más, también puede ser una ventaja económica, no sólo por la capacidad de negociación, sino porque sabrá ofrecer alternativas dentro de un presupuesto.

