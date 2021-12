¿Por qué los servicios domésticos filipinos son los más buscados?, por Servicio Doméstico Quality Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 15:17 h (CET) El mercado laboral de empleados domésticos de terceros países es muy dinámico y actualmente está en auge En el caso del servicio doméstico en Londres son cada vez más los ingleses que deciden contratar a una empleada de hogar filipina para que se ocupe de la casa.

La ocupación de empleada doméstica es cada vez más popular

Cada vez son más los ingleses que contratan personal doméstico. La empleada del hogar ayuda en la limpieza y la cocina; en unas palabras, libera a los propietarios de estas tareas.

La decisión de contratar a una empleada doméstica se toma por varias razones: algunos explican que el tiempo que se ahorran en la limpieza lo pueden dedicar al trabajo o a pasar tiempo con la familia o pareja. Otros, al tener viviendas grandes, no son capaces de "cubrir" áreas tan grandes por sí mismos.

Las razones son muchas, pero todas demuestran que la profesión de empleada doméstica es cada vez más popular, y cualquier temor o inhibición relacionados con la contratación de una empleada doméstica son cosa del pasado.

Ventajas de contratar a los servicios domestico filipinos

Filipinas es un país del sudeste asiático, situado en el archipiélago filipino en el Océano Pacífico. Es un país pobre en el que la agricultura y la industria son los principales sectores de la economía. En cuanto a la agricultura, los cultivos de arroz, coco y maíz son los más importantes.

La producción animal consiste principalmente en la cría de cerdos y aves de corral.

En cuanto a la producción industrial, lo más importante es la transformación agroalimentaria, la producción de textiles y ropa, la industria electrónica y la producción de accesorios y piezas de automóviles.

Los filipinos son personas sonrientes y positivos ante la vida, son amables, sin conflictos, muy trabajadores, concienzudos y leales.

En Filipinas, al igual que en Londres, el catolicismo es la religión dominante. Tampoco existe una barrera lingüística entre ingleses y filipinos, ya que todos los habitantes de Filipinas dominan el inglés, que es la lengua oficial del país.

Entre otras cosas, por las razones mencionadas, el servicio doméstico filipino, así como la contratación de empleados de este país en otros puestos, es muy popular últimamente en Londres.

Las filipinas son las limpiadoras más buscadas

Las mujeres jóvenes de Filipinas, donde el nivel de riqueza es extremadamente bajo, aprovechan la oportunidad de trabajar en el extranjero, trabajar en el extranjero es una muy buena fuente de ingresos para ellas.

Las filipinas empleadas en Londres se encargan sobre todo del cuidado de la casa, la preparación de las comidas, el cuidado de los niños y de personas mayores.

Las empleadas filipinas no son muy exigentes y se adaptan muy rápidamente a las condiciones: son muy trabajadoras, ingeniosas, alegres, sin conflictos, amables y orientadas a la familia, ya que forma parte de la cultura filipina que dice que la familia debe ser siempre lo primero.

Hay que tener en cuenta que los servicios domésticos filipinos son muy populares en todo el mundo. Son muy comunes en Hong Kong, Singapur, Dubái, Estados Unidos, y ha ganado gran interés también en Inglaterra específicamente en Londres.

Ayuda doméstica filipina: ¿cómo contratarla?

Hay que tener en cuenta que siempre es una gran ventaja emplear a una empleada de hogar filipina mediante una agencia de servicios domésticos profesional.

Todos los aspectos hablan a favor de contratar a una filipina como servicio doméstico, sin embargo, hay que tener en cuenta que el procedimiento de reclutamiento y contratación de trabajadoras filipinas es bastante complicado.

Por lo tanto, es importante recurrir a una agencia de servicio doméstico profesional como Quality está especializada en la contratación de trabajadoras filipinas especialmente para trabajar en Londres.

¿Qué tareas realizan las empleadas de hogar?

Un servicio doméstico ayuda con una serie de tareas diferentes que podrían incluir:

Rutinas diarias

Si el caso es tener una empleada de hogar interna, las tareas suelen comenzar muy temprano, antes de que la familia se despierte. A menudo se les da una rutina establecida para seguir diariamente, dependiendo del día de la semana y de las necesidades de la familia:

Las rutinas matutinas suelen incluir la limpieza de la noche anterior.

Asegurarse de que la casa esté presentable para la familia.

También podría incluir la preparación del desayuno para la familia antes de que se levanten para asegurarse de que están listos para la escuela/trabajo.

para la familia antes de que se levanten para asegurarse de que están listos para la escuela/trabajo. Las familias también pueden requerir que se organice los trajes o los uniformes escolares.

También suele incluir el lavado de platos para asegurarse de que hay cubiertos, vajilla y ropa limpios para los residentes.

El día suele terminar con la preparación de la cena para la familia. Cuidado de niños

Si la familia tiene hijos, el servicio doméstico puede ser una gran ayuda para los padres para asegurarse de que los niños tienen todo lo que necesitan para cada día.

Preparar comidas/cocinar

Una de las tareas típicas de una empleada de hogar es preparar y cocinar las comidas para la familia a lo largo del día. La familia proporcionará los suministros o pedirá que el servicio doméstico haga la compra de alimentos.

El servicio doméstico interno debe tener una visión general de todas las tareas diarias, semanales y mensuales que deben cumplirse.

Por lo tanto, las rutinas diarias pueden cambiar dependiendo del mes, ya que los residentes pueden tener ocasiones especiales en las que necesitan más ayuda.

¿Por qué los servicios domésticos filipinos son una buena opción?

Cada vez es más popular contratar empleadas de hogar filipinas, ya que suelen contar con la experiencia necesaria para cumplir con una serie de tareas diferentes y mantener la propiedad con un buen funcionamiento, incluso cuando el propietario está fuera del país.

Tener una empleada doméstica también da a la familia la tranquilidad de que hay alguien en la casa las 24 horas del día, lo que aumenta la seguridad en caso de que tengan que ausentarse de la casa.

¿Por qué elegir un servicio doméstico para trabajar en Londres?

Algunas agencias de contratación domestica ofrecen servicios domésticos a otros países.

En Londres el servicio doméstico filipino es muy valorado y demandado, aun así, hay que seleccionar con cuidado el personal más idóneo para cada familia o situación.

Una agencia de colocación no es una oficina de inmigración o de visados, y aunque puedan asesorar y orientar a los candidatos que buscan trabajo en el extranjero, no podrán conceder a nadie un visado de trabajo para el país en el que solicita empleo.

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que es importante saber que la empleada candidata, al solicitar un trabajo en el extranjero a través de una agencia de servicio doméstico, se debe asegurar de tener el visado o los documentos de trabajo adecuados para trabajar en ese país, en este caso Londres.

