Oh My Cut! ha retomado la organización de sus cursos de formación especializada a franquiciados presenciales en Madrid, Valencia, Vitoria y Alicante

Oh My Cut! ha retomado la organización de sus cursos de formación especializada a franquiciados presenciales durante los meses de septiembre y octubre. Los primeros han sido en Alicante y Valencia y próximamente se realizarán en Madrid y Vitoria.

Hasta el momento, debido a las restricciones provocadas por la crisis sanitaria, la formación se había encauzado de forma telemática. Sin embargo, desde este pasado mes se ha regresado a la presencialidad, aunque “seguiremos combinando la formación en línea con la presencial para formar a nuestros mánagers, estilistas y esteticistas para que aprovechen el tiempo de la mejor forma posible”, explica el equipo de Oh My Cut!.

La formación, un pilar en el desarrollo de Oh My Cut! La formación es un pilar en el desarrollo de Oh My Cut!, a través de un sistema de trabajo ágil y dinámico que intenta satisfacer las necesidades del cliente exigente con las últimas tendencias. Estos contenidos pretenden reforzar la línea de trabajo fundamental que mantiene la franquicia, que se basa en una formación que aborda temas de producto, técnicas, atención al cliente y tendencias en moda del cabello y visión artística.

“No se trata solo de formarles, sino también de motivarles y ofrecerles experiencias inspiradoras en diferentes localizaciones y espacios”, señala José Ángel García, responsable de formación e innovación de Oh my Cut!. En este sentido, se ha impulsado y formado ya a los franquiciados en los nuevos servicios de cuidado y color con Heller Hair Creations, la marca marca propia y exclusiva de cuidado del cabello de Oh my Cut!, apoyados además por las marcas de Wella Company con Sebastian Professional y Wella Professionals.

Ronda de formación presencial de la mano de Oh My Cut! En los próximos meses, se volverá con otra ronda de formación presencial para presentar nuevos servicios de coloración natural, técnicas y conceptos en colorimetría, para adaptar cada color a la personalidad y la exigencia del actual cliente. En la página web de Oh my Cut!, cualquier persona interesada puede obtener el correo electrónico y el número de teléfono para contactar con la compañía y obtener más información.

En síntesis, Oh My Cut! es una franquicia que, en estos momentos, da empleo a 300 personas gracias a los 63 salones que tiene en 18 ciudades de toda España. La marca brinda sus servicios a 28.000 clientes cada mes, con un volumen de negocio que superó los 12 millones de euros en 2019. Su actual plan estratégico se centra en el crecimiento a nivel nacional, con el objetivo de alcanzar los 100 salones en un plazo no muy lejano.