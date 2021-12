Inspiración artística: claves y consejos por Carlos Verdugo Gazdik Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 14:09 h (CET) Es común que los artistas se encuentren en una situación de falta de inspiración a la hora de realizar una obra artística. Sea escribir, pintar, crear, cualquiera sea su forma de expresión se encuentra esta típica situación de realmente no saber por dónde encaminarse. En este comunicado se verán aquellas claves y consejos, por Carlos Verdugo Gazdik, que ayudarán al artista en esos momentos que más necesita a obtener fuentes de inspiración Durante el transcurso de la vida humana y la historia artística, muchos artistas han recibido su propia inspiración de acontecimientos que ocurren contemporáneamente o no, a ellos. Cosas que los rodean, culturas, formas de vida, desarrollos de tecnología y cualquier tipo de cambio o transformación. Todas estas fuentes de inspiración no conforman una lista taxativa, sino que hay infinidad de elementos que pueden servir de inspiración.

El señor Carlos Enrique Verdugo, explica que un primer gran consejo a tener en cuenta en los momentos faltos de inspiración, es despojarse de toda distracción o elemento desorbitante. Se logra mayor concentración, eso está claro, cuando no existen circunstancias que alejan del objetivo al artista. Aquellos más entrenados logran tomar estas cuestiones y transformarlas en algo positivo, pero hay que centrarse en algo sencillo y básico.

Una manera que explica el señor Carlos Verdugo Gazdik logra mayor concentración y por ende inspiración es a través de una caminata por la naturaleza. Para aquellos que viven rodeados de grandes estructuras grises, es aconsejable buscar un mínimo de contacto con la naturaleza, sea a través de un parque, un río, una playa, arboles, etc.

La época actual, con sus acontecimientos inmediatos y acelerados también logran ser una fuente de inspiración para muchos artistas. Carlos Enrique Verdugo Gazdik, menciona, que todo lo que sucede actualmente, todas las noticias son una fuente de inspiración para retractar lo que sucede en una sociedad. El bombardeo masivo de información puede provocar que el contenido artístico enfocado en ese aspecto, carezca de relevancia.

Tratar de buscar la inspiración en lo intangible, no es algo negativo, sino todo lo contrario. Es una de las claves que también profesa el señor Carlos Verdugo Gazdik. La música, la vista, es decir, todo lo que se percibe por los sentidos puede ser una gran fuente de inspiración. Todo se encuentra enlazado, quizás a través de una u otra vía se encuentre más inspiración que en otra, pero siempre todo se encuentra unido. Una caminata por un parque repleto de árboles frondosos o desnudos totalmente junto a la reproducción de una sinfonía puede ser una combinación que desemboque en la máxima expresión de arte.

Finalmente, alega Carlos Enrique Verdugo Gazdik que es importante en los momentos en que los artistas no sientan inspiración, no decaigan desde ningún punto de vista. A veces la hay, otras veces hay que esperarla. Pero lo cierto es que, en todo momento, de la vida humana, segundo a segundo, minuto a minuto se encuentran motivos y desencadenantes para lograr plasmar las ideas y pensamientos en un lienzo o en una pieza musical. El mensaje tiene que ser siempre esperanzador y nunca derrotista.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.