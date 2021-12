miResi lanza un recomendador que muestra las camas disponibles en residencias de mayores en tiempo real Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 14:13 h (CET) El modelo se ha inspirado en la gestión de plazas del sector hotelero y en el de la aviación miResi, que ayuda a más de 40.000 familias cada año a encontrar residencias de calidad para sus mayores dependientes, ha lanzado un nuevo software de gestión y adjudicación de camas que quiere acabar con las listas de espera de la dependencia. La plataforma permite encontrar las que hay disponibles en tiempo real en residencias, tanto públicas como privadas.

La plataforma es capaz de identificar la disponibilidad de las camas en función de las necesidades del residente: según el sexo, el deterioro cognitivo, la dependencia física, la preferencias en cuanto a los servicios y las experiencias de residentes previos.

El software también permite a la Administración Pública digitalizar su comunicación con las residencias, de forma que van a poder asignar, en pocos clics camas a personas que están en lista de espera, en residencias públicas o privadas con las que tengan concierto. Así se consigue optimizar la asignación de recursos públicos.

El objetivo de miResi es ayudar a 150.000 familias antes de que termine 2022, que pueden beneficiarse de este buscador de forma gratuita. Por eso, acaban de abrir una ronda de inversión a través de La Bolsa Social con la que pretenden recaudar 750.000 euros, de los cuales ya tienen comprometidos más de 500.000€

Lo más innovador de esta tecnología es que es capaz de identificar si las camas disponibles se adaptan a las necesidades del residente. Por ejemplo, es capaz de filtrar si esa cama es para hombre o mujer, en función del compañero de habitación que tenga (en la mayoría de ocasiones las habitaciones son para dos personas). También puede filtrar la información en función de las necesidades específicas de cada paciente. Por ejemplo, si necesita que esa cama esté en módulo intensivo de Alzhéimer, etc.

Según el fundador de la empresa, Pablo Otero, este software se ha inspirado en el modelo que se utiliza actualmente en el sector hotelero – para la reserva de habitaciones- y en el de la aviación – para la reserva de plazas-. Ambos, actualizan en tiempo real la disponibilidad y permiten a todos los actores del sector conocer el inventario en todo momento, haciendo dicho mercado eficiente al máximo.

Otra de las ventajas que ofrece la innovación de miResi es que ayuda a la Administración Pública en uno de sus retos principales: la digitalización de su comunicación con las residencias de mayores.

“La comunicación entre la administración pública y las residencias es ineficiente. Algo evidenciado durante la pandemia. Nosotros estamos liderando la automatización de dicha relación”, comenta Otero.

La Administración pública podrá, incluso, asignar camas, tanto en residencias públicas como privadas con las que tengan concierto, a personas que están en lista de espera en el Programa de Dependencia. De esta forma, consiguen optimizar la asignación de recursos públicos.

El objetivo de miResi, para el año 2022, es ayudar a 19.000 familias que buscan una cama en una residencia para algún familiar de forma inevitable. Este servicio es completamente gratuito para éstas y, con este modelo, las residencias son las que asumen el coste por transacción de reserva realizada o por licencia del software.

Fondos para seguir creciendo

miResi está buscando cerrar una ronda de inversión a través de La Bolsa Social con la que pretende recaudar hasta 750.000 euros. Con la inyección de capital, ampliarán el número de residencias para las que trabajan, desarrollarán nuevos productos, ampliarán el equipo y desarrollarán un sistema de sellos de calidad que permita al usuario filtrar las residencias en base a la calidad ofrecida en las diferentes áreas de necesidad del mayor.

Hasta ahora, en miResi han invertido inversores destacados como: Marcos Alves, fundador de ElTenedor y socio de LUDA Partners; Diego Castilla, cofundador de Clinic Cloud; Patrick Biecheler, socio de Bain & Company en el sector sanitario; Bruno Bodega, Managing Director de la gestora de Almagro Capital; Chema Larrea, fundador de Rentger.

Vídeo de la campaña: https://www.youtube.com/watch?v=KsFhLwlMGRQ&feature=emb_imp_woyt

Sobre miResi

miResi busca solucionar un problema complejo para muchas familias: encontrar una residencia de calidad que se adapte a sus necesidades, cuando tienen que ingresar a personas mayores de forma inevitable.

A través de la tecnología, miResi ha creado una plataforma que permite a las familias comparar entre distintas residencias y encontrar la más adecuada en menos de 10 minutos. Esto es posible gracias a su software de inteligencia artificial, que recaba las experiencias de ingresos anteriores para mejorar su algoritmo y conseguir el máximo acierto en las recomendaciones futuras. Además, la plataforma es completamente gratuita para los usuarios.

Sobre La Bolsa Social

La Bolsa Social es la primera plataforma de financiación participativa autorizada por la CNMV, que conecta a inversores de impacto y empresas que generan un impacto social y/o medioambiental positivo. Las inversiones que ofrece la Bolsa Social pueden ser en forma de capital – equity crowdfunding - para empresas jóvenes y con potencial, o en forma de préstamo – crowdlending – para empresas de impacto social más consolidadas.

A través de la plataforma, cualquier persona puede invertir en las empresas publicadas en la plataforma, desde cantidades mínimas a partir de 50 euros.

Desde su nacimiento en 2015, ha canalizado más de 6.000.000 euros para financiar 28 empresas de impacto social y medioambiental.

Además, en 2020 la Bolsa Social impulsó junto con Afi el Fondo Bolsa Social, un fondo de venture capital de impacto con el objetivo de seguir impulsando empresas de impacto social y medioambiental, y que ya ha realizado un total de ocho inversiones.

