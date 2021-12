DHL y Christy Ng lanzan una llamativa colección de complementos, inspirada en los couriers Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 13:56 h (CET) La diseñadora de moda de Malasia, Christy Ng, se asocia con DHL para crear una colección, de edición limitada, con temática de DHL. La colección está inspirada en los couriers de DHL, que entregan todos los días, a pesar de la pandemia. Los artículos de la colección serán enviados, exclusivamente, a través de DHL DHL ha lanzado una colección de complementos, exclusiva y de edición limitada, en colaboración con la diseñadora de moda malaya Christy Ng. La colección DHL x Christy Ng se inspiró en los couriers de DHL, que han sido entregando de forma fiable, todos los días, a pesar de la pandemia. Incluye piezas unisex llamativas, que cuentan con el logotipo rojo y amarillo ampliamente reconocible de DHL.

Los artículos también incorporan las distintas etiquetas de paquetes, vehículos de entrega, colores de marca e interpretaciones de logotipos de DHL. La colección solo está disponible en la tienda online de Christy Ng www.ChristyNg.com, y todos los pedidos se envían, exclusivamente, a través de DHL.

"Es un gran placer para mí trabajar con DHL en esta colección, que se inspiró en los couriers que apoyan nuestro negocio todos los días. Quería rendir homenaje a todos los empleados de DHL, que trabajan incansablemente para ayudarnos a superar estos tiempos difíciles. Estar en el negocio de la moda durante la pandemia ha sido un verdadero desafío y nos hizo replantearnos cómo vender nuestros productos. El cumplimiento online fiable y rápido es más importante que nunca y DHL eCommerce Solutions brinda una infraestructura asombrosa para seguir creciendo de manera rápida y flexible. Eso es un gran impulso para nuestras aspiraciones globales", ha afirmado Christy Ng.

"Nos sentimos honrados de que Christy Ng quisiera hacer un homenaje a todos los empleados de DHL y estamos emocionados de compartir esta colaboración con nuestros clientes. Ahora, cualquiera puede presumir con orgullo de su servicio de entrega favorito. DHL satisface los envíos nacionales y mundiales, así como las necesidades de cumplimiento de los minoristas online de todo el mundo. Al igual que Christy Ng desea brindar a todos una actitud positiva, nos aseguramos de que las compras online sean una experiencia positiva y agradable, tanto para los clientes, como para los minoristas", ha explicado Anil Gautam, Director Gerente de DHL eCommerce Solutions Malaysia.

De acuerdo con los valores y esfuerzos de DHL para hacer que cada dimensión de su negocio sea sostenible, la producción de la colección DHL x Christy Ng se centra en reducir el uso de plásticos de un solo uso, manteniendo un coste bajo para hacer asequibles las piezas de su colección. Todos los artículos son unisex y están fabricados con materiales sostenibles de alta calidad. Los clientes pueden personalizar los diferentes modelos de bolsos, así como la bolsa diseñada, especialmente, para hacer la compra.

"Los valores que representa DHL también están muy cerca de mí. Compartimos el mismo compromiso de luchar por un equilibrio constante entre la ecología, la economía y la sociedad. Es por eso que me complace que nos hayamos asegurado de que la colección sea lo más respetuosa con el medio ambiente y de la más alta calidad posible, sin hacerla inasequible', dice Christy Ng: 'El amarillo también irradia alegría y autoexpresión, otro mensaje que valoramos mucho. Me encanta que la colección también les brinde a los clientes la opción de personalizar sus piezas; es nuestra invitación a divertirse, hacer una declaración de intenciones y pintar las calles de su vecindario de amarillo".

