Glossom lanza su nuevo buscador de estilo que ayudará a encontrar el anillo de compromiso perfecto

viernes, 3 de diciembre de 2021, 14:00 h (CET) Nace la primera Start-Up 100% digital que ha revolucionado el mercado de los anillos de compromiso y la alta joyería: ya se puede personalizar el estilo a través de un soporte inteligente. Glossom alza la voz en favor del matrimonio homosexual y lanza su primera colección de anillos para hombres y LGTBI Cuando se habla de anillos de compromiso se entiende un entorno idílico, romántico y lleno de ilusión. Para conocer sus orígenes hay que trasladarse al año 1.477, cuando el Archiduque Maximiliano de Austria entregó un aro de diamante a María de Borgoña, su futura prometida.

Desde entonces, esta tradición no ha parado de cambiar con el paso del tiempo. A día de hoy existen diversas modas, costumbres y estilos diseñados para simbolizar esta unión de compromiso, respeto y comprensión, y para encontrar el anillo perfecto se necesita disponer del asesoramiento de expertos que ayuden a tomar la decisión.

La experiencia del cliente es lo que cuenta

Glossom ha lanzado su revolucionaria marca en España para poner fin a los tradicionales métodos de diseño y fabricación de anillos de alta joyería. A través de una video llamada en tiempo real se podrá customizar todos los detalles y crear un recuerdo mucho más especial.

Esta Start-Up ha nacido recientemente en España para revolucionar el mercado. Su prometedor ‘buscador de estilo’ permite diseñar y personalizar el anillo de compromiso basado en la personalidad de cada cliente y ofreciendo las mismas garantías de autenticidad y calidad. Colores, tipo de metales, formas, piedras preciosas, etc. Se podrá seleccionar hasta el más mínimo detalle para crearlo desde 0. Este buscador de estilo se compone de un algoritmo muy potente que, basado en las preferencias de los consumidores, será capaz de crear el anillo perfecto.

Este modelo 100% digital ha llegado para revolucionar por completo el concepto de la alta joyería. Sus precios tan competitivos sitúan a Glossom como una marca referente en el mercado y reveladora por su lanzamiento para buscar el anillo ideal.

Ya se puede reservar la cita desde aquí.

Nueva colección de anillos para hombres y LGTB

En línea con su compromiso social, Glossom levanta la mano en favor del matrimonio homosexual y presenta su nueva colección de anillos para el colectivo. Según han explicado desde la firma, de ahora en adelante se integrarán estos anillos en colecciones sucesorias que incorporarán la misma calidad en los procesos de fabricación y dispondrán también de la personalización gracias al buscador de estilo.

Aunque a lo largo de la historia hayan sido las mujeres las encargadas de lucir este tipo de joyas, en los últimos años se ha apreciado una nueva tendencia por parte de los hombres a mostrar estos exclusivos complementos.

Glossom ofrece 6 diferentes modelos y con diversos estilos que cautivarán la atención de cualquier hombre. Otro claro ejemplo de que la diversidad también ha llegado a esta industria.

Revolución en el mercado de las Startups

Sin lugar a dudas, esta nueva concepción de Glossom ha llegado para revolucionar el negocio de las Start-ups. Su novedosa propuesta de mercado se centra en ofrecer una experiencia única y total a todos los usuarios.

Esta idea, basada en la experiencia y en la excelencia de las joyas, se ha vuelto clave en más empresas del sector. Los cambios producidos por la crisis sanitaria durante el año 2020 obligaron a cambiar muchas metodologías de trabajo. Básicamente, Glossom no vende tan solo anillos de compromiso, sino que su misión es convertirse en el gestor personal de los usuarios para ayudar a tomar la mejor decisión. Se ha creado una empresa completamente digital que apuesta al 100% por transmitir una experiencia plenamente satisfactoria.

Si algo vienen reclamando los consumidores digitales desde hace tiempo es una empresa que muestre confianza y se preocupe en su totalidad por todo el proceso de compra. Confiar en una empresa digital es algo completamente nuevo para muchos, por ello Glossom pone en marcha una novedosa propuesta de valor que rompe con todos los modelos establecidos anteriormente y se centra principalmente en la satisfacción del cliente.

Descargar aquí las imágenes en alta calidad: pinchar aquí

Sobre Glossom

Glossom es una marca europea registrada con sede en Lisboa, Portugal, dedicada a la joyería fina de compromiso. La marca nació en 2020 y alberga a un gran grupo con más de 30 años de experiencia en el mercado de la joyería, totalmente comprometido con las necesidades del consumidor online.

Todas las piezas producidas están certificadas por la Compañía Nacional de Registro de Oro y siguen la Convención de Hallmark, que garantiza la protección del consumidor y los estándares para la verificación independiente de terceros de artículos de metales preciosos.

Glossom Fine Jewelry es una selección de piezas que se ofrecen exclusivamente en línea y que se envían a varios países europeos. Especializados en crear joyas de compromiso únicas, con las mejores gemas, metales de la más alta calidad y un toque elegante y moderno.

