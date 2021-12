Media Interactiva obtiene el Premio Internacional Empresa Saludable, Flexible y Sostenible

La I edición de los Premios SFS consta de 3 categorías que premian las buenas iniciativas de las organizaciones en materia de salud, flexibilidad y sostenibilidad La multinacional andaluza Media Interactiva, especializada en tecnología y contenido educativo, ha sido galardonada con el Premio Empresa Saludable, Flexible y Sostenible, reconociendo la promoción de entornos de trabajo adaptativos y resilientes basados en la colaboración, la flexibilidad, la confianza y respeto a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional; la implementación de buenas prácticas para la prevención y cuidado de la salud física y emocional de sus empleados, y su visión integral y responsable de su entorno.

Este galardón, de carácter internacional, está organizado por la consultora CVA y el Observatorio de Recursos Humanos (ORH) con la colaboración, entre otros, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En él han participado 97 organizaciones de 8 sectores empresariales y 5 países diferentes, de las que 13 fueron nombradas como finalistas.

Durante el acto de entrega, celebrado en la sede del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Media Interactiva ha recibido el premio en la categoría de pequeña empresa junto al resto de empresas ganadoras en otras categorías, organizaciones de la talla de Bioksan y AXA Seguros, entre otras.

Una de las características diferenciales de este premio es la participación de los propios trabajadores de cada empresa en el proceso, ya que una vez preseleccionadas las candidaturas a los premios y antes de la decisión final del jurado, la organización lanza una encuesta para conocer la visión de los propios equipos. Las opiniones y comentarios de las personas que forman Media Interactiva han sido, por tanto, uno de los aspectos tenidos en cuenta a la hora de conceder este galardón.

El objetivo principal de Media Interactiva siempre ha sido el bienestar y el desarrollo de las personas que forman la organización, y para conseguirlo ha desarrollado numerosas iniciativas. Entre ellas se incluyen los Proyectos HR Revolution, que fomentan la vida saludable, la integración, la comunicación asertiva, la colaboración y el espíritu de equipo, todo ello liderado por el propio equipo de Media Interactiva.

Del mismo modo, el jurado ha reconocido las iniciativas de la organización en materias de política retributiva, compensación de gastos y formación, destacando los programas formativos y planes de desarrollo que Media Interactiva pone a disposición de las personas que forman la organización para su crecimiento personal y profesional.

En su discurso, la responsable de Recursos Humanos de Media Interactiva, Laura Morillo, ha agradecido este premio primero a los creadores del mismo, ya que “es importante reconocer y difundir otras formas de trabajar y otras formas de hacer las cosas” y en segundo lugar al equipo de Media Interactiva, “porque, aunque todos me agradecéis día a día lo aprendido y el crecimiento experimentado, realmente soy yo la que cada día aprendo de vosotros, me enseñáis algo y me hacéis mirar hacia arriba. Estoy orgullosa de la empresa que hemos creado juntos y agradecida por la confianza que habéis depositado en la organización”.

La I edición de los Premios SFS consta de 3 categorías (pequeña, mediana y gran empresa), que premian las buenas iniciativas de las organizaciones en materia de salud, flexibilidad y sostenibilidad. En dicho premio confluyen dos iniciativas pioneras: los Premios Empresa Flexible, creados en 2002, y los Premios Empresa Saludable, creados en 2014, ambos ya obtenidos por Media Interactiva en el año 2019 y 2020, respectivamente.

Desde la organización del premio afirman que esta “es una evolución natural propiciada por los mismos valores de rigor, objetividad e independencia, y por un propósito compartido: ayudar a construir las mejores empresas para el mundo divulgando una cultura de gestión basada en la salud, la flexibilidad y la sostenibilidad”.

Sobre Media Interactiva

Media Interactiva es un grupo empresarial líder en tecnología y contenido educativo que entrena a más de un millón de personas en todo el mundo, desde la alfabetización digital en la escuela hasta la formación en los últimos desarrollos de software que demandan los profesionales TIC.

Con sede central en Tomares (Sevilla), cuenta con una plantilla de en torno a 100 profesionales (de ellos 46 puestos directos) y equipos en España, Estados Unidos, Ucrania e India. Sus productos y soluciones se comercializan en 124 países de los cinco continentes.

