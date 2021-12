Los tratamientos preventivos y paliativos para la alopecia más demandados en Microcapilar Hair Clinic Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de diciembre de 2021, 13:27 h (CET)

La alopecia, que produce la caída parcial o total del cabello, es un trastorno sufrido por cada vez más personas. Los afectados son tanto mujeres como hombres y su origen puede ser causado por factores como el estrés, enfermedades o factores genéticos a cualquier edad.

Actualmente, el injerto capilar es una de las soluciones más efectivas, pero también existen distintos tratamientos preventivos y paliativos para la alopecia como los que ofrece Microcapilar Hair Clinic.

La alopecia tiene solución: las opciones de Microcapilar Hair Clinic Microcapilar Hair Clinic ofrece la atención personalizada del Doctor Antonio Fernández Brito junto a un excelente equipo de profesionales formados en universidades prestigiosas de Venezuela, Cuba y España, que buscan la causa y ayudan a prevenir y tratar la alopecia.

Aunque en esta clínica realizan injertos capilares en pacientes que lo requieran, es importante tener presente que existen otros tratamientos para prevenir la alopecia antes de decidir optar por este procedimiento.

Mesoterapia capilar Este procedimiento no invasivo permite mejorar la salud capilar y recuperar su densidad y fuerza mediante la microinyección de vitaminas o de agentes farmacéuticos.

En Microcapilar Hair Clinic realizan dos tipos de mesoterapia. En primer lugar, la mesoterapia capilar con dutasteride, un fármaco que evita la caída del pelo y favorece su engrosamiento. Se trata de un procedimiento indoloro y que dura alrededor de 20 minutos.

Por otro lado, la mesoterapia con vitaminas se basa en la infiltración en el cuero cabelludo de una formulación compuesta por vitaminas, minerales, oligoelementos y ácido hialurónico. Estos componentes nutren el folículo piloso y le ayudan a crecer con más fuerza.

PRP capilar Otro método efectivo para detener la caída y conseguir el engrosamiento del pelo es la bioestimulación capilar con el Plasma Rico en Plaquetas. Resulta muy beneficioso porque el PRP tiene factores de crecimiento y citocinas que estimulan la proliferación de células del folículo piloso e impulsan el crecimiento del pelo.

Micropigmentación capilar Uno de los tratamientos realizados es la micropigmentación capilar, la cual consiste en inyectar un pigmento hipoalergénico en la capa superficial de la piel del cuero cabelludo donde no exista folículo. El procedimiento puede ofrecer un efecto de pelo rapado, un efecto redensificador, o bien puede ser útil para cubrir cicatrices. Este método dura entre tres y cuatro horas y el efecto es inmediato.

Microinjerto capilar Por otra parte, la clínica también trata la alopecia mediante el microinjerto capilar con diferentes técnicas, como la FUE zafiro HD.

En definitiva, Microcapilar Hair Clinic ofrece tratamientos innovadores, así como una atención médica profesional y calificada para tratar la alopecia en Madrid. No solo realiza injertos capilares, sino que ofrece soluciones preventivas o paliativas para tratar todo tipo de alopecias.

