Convocado el VI Concurso Innovacef Emprendimiento/Intraemprendimiento 2022 por UDIMA, CEF y el grupo RMG

La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y el Grupo RMG Marketing y Ventas , en colaboración con el CEF.- Centro de Estudios Financieros han convocado la sexta edición de sus premios ‘Innovacef Emprendimiento/Intraemprendimiento Científico', cuyo objetivo es potenciar y fomentar la iniciativa emprendedora y la creación y desarrollo de empresas entre jóvenes investigadores que trabajan en España, científicos españoles en el exterior y científicos retornados a España. El plazo para presentar trabajos concluye el 31 de enero de 2022.

Este fin se extiende a la acción intraemprendedora, entendida como aquella que es capaz de desarrollar una persona que se ha involucrado en el liderazgo y desarrollo de una iniciativa emprendedora para la organización en la que trabaja (Universidad, Organismo Público de Investigación, empresa, entre otras), según explican sus promotores. Algunos ejemplos de intraemprendimiento pueden ser la creación de un nuevo producto o servicio, una nueva empresa, o nueva unidad de negocio.

Se incluyen como parte del perfil requerido para la participación el de científicos españoles en el exterior, es decir, investigadores españoles que se encuentren efectuando ciencia en el extranjero con una estancia igual o superior al año, así como el de científicos españoles retornados con una estancia igual o superior al año efectuando ciencia en el extranjero y que han regresado a España para continuar realizando ciencia.

De igual manera, investigadores extranjeros que trabajan en España y científicos extranjeros que están efectuando actualmente ciencia en España dentro de una estancia igual o superior al año.

Adicionalmente, se extiende la participación a mayores de 18 años en posesión de un Grado, Licenciatura o Máster y también a estudiantes de Másteres universitarios que se han planteado la transferencia de una idea científico-tecnológica al mercado.

Estos premios reconocerán el esfuerzo del ganador con la entrega de un diploma y la participación en un curso formativo sobre materias emprendedoras (Título propio de 6 créditos ECTS de la Universidad UDIMA).

En cuanto a las áreas de conocimiento contempladas dentro de este concurso se dividen en cuatro categorías que son ‘Industria y energía’, 'Salud y bienestar-biotecnología', 'Turismo y ocio', 'Tecnología y ciencias sociales' y 'Edtech (Educación)'.

En el área de ‘Industria y energía’ recogerá aquellos proyectos innovadores en automatización de procesos industriales, nuevas industrias y energías, además de proyectos sobre uso y explotación de drones, autómatas, sistemas expertos, energías renovables o nuevas tendencias energéticas.

Respecto al apartado 'Salud y bienestar-biotecnología', se contemplarán proyectos e-health orientados a las ciencias de la salud, biomecánica y soluciones centradas en la salud, como proyectos sobre salud diaria o prevención de riesgos.

Igualmente, 'Turismo y ocio', abordará proyectos innovadores sobre el sector, ocio, viajes y emprendimiento social (economía colaborativa).

El cuarto apartado estará centrado en 'Tecnología y ciencias sociales', y recogerá proyectos relacionados con Fintech (nuevos métodos financieros), ecommerce, big data e internet de las cosas y blockchain.

El quinto y último apartado es 'Edtech' (educación), que concierne a proyectos sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en la educación, sistemas expertos, autoaprendizaje y metacognición.

El jurado estará formado por representantes de la UDIMA, del Centro de Estudios Financieros (CEF.-), de Grupo RMG Marketing y Ventas, y de asociaciones nacionales e internacionales de científicos españoles. El plazo de entrega de propuestas se extiende hasta el 31 de enero de 2022.

Bases de participación

Podrá participar en el concurso cualquier persona perteneciente a los colectivos participantes en el INNOVACEF: jóvenes investigadores que trabajan en España, científicos españoles en el exterior y científicos retornados a España. Como ya se ha apuntado, se extiende la participación a personas mayores de 18 años en posesión de un grado/licenciatura/máster y estudiantes de másteres universitarios que se hayan planteado la transferencia de una idea científico-tecnológica al mercado.

La forma de participar en el concurso será mediante el envío de una aportación (tamaño máximo de 2 páginas, interlineado 1,5 y tamaño de letra 12; tipo de letra Times New Roman) al correo electrónico del investigador principal del proyecto, Pedro Aceituno Aceituno: pedro.aceituno@udima.es. En el asunto del mensaje deberá exponerse lo siguiente: Concurso Innovacef Emprendimiento/Intraemprendimiento/Área de Conocimiento de Participación en el Concurso.

Sobre el Grupo Educativo CEF.- UDIMA

Desde 1977, son ya más de 500.000 los alumnos que han recibido formación en el Grupo Educativo formado por el CEF.- Centro de Estudios Financierosy la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA.

El CEF.- Centro de Estudios Financieros se fundó en 1977. Lidera la preparación de Oposiciones en España. El CEF.- también ofrece un amplio catálogo de Másteres y Cursos especializados en todas las áreas de la empresa, en particular Negocios, Finanzas, Banca, Contabilidad, Recursos Humanos, Impuestos, Marketing, etc. Tiene sedes en Barcelona, Madrid, Santo Domingo y Valencia.

La Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, es una universidad oficial, aprobada por Ley española en 2006. Imparte 16 Grados Oficiales, 30 Másteres Universitarios, 16 Máster profesionales, dos programas de Doctorado y 421 Títulos Propios e Idiomas.