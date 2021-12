True Colors Film Festival: un sinfín de primicias, cortos premiados y diálogos, todos ellos gratuitos para streaming global Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 11:48 h (CET) True Colors Film Festival (TCFF) vuelve desde hoy brindando al público de todo el mundo 20 cortometrajes y 4 diálogos en streaming gratuito Presentadas por The Nippon Foundation, las películas presentan nuevas y a veces radicales perspectivas humanas acerca de la vida y de la búsqueda de la felicidad. Cabe destacar entre otros:

El primer cortometraje del mundo nominado a los Oscars 2021 que cuenta con la participación de un actor sordociego, FEELING THROUGH , así como el documental de "cómo se hizo" , CONNECTING THE DOTS.

, así como el documental de "cómo se hizo" , Los oscarizados cortos THE SILENT CHILD (2017) y HELIUM (2013).

(2017) y (2013). Selección oficial del Festival de Cine de la Moda de Milán del 13 al 18 de enero de 2022, THE FUTURE IS NOW!, un documental de True Colors Festival. ON BEAUTY, inspirado en la obra del fotógrafo y fundador de Positive Exposure, Rick Guidotti, quien desafía el estándar de belleza "universal" propugnado por la industria de la moda. Diálogos: Escuche de primera mano al director estadounidense Doug Roland (FEELING THROUGH) y a los actores de su elenco Robert Tarango y Steven Prescod; a Tunku Mona Riza (REDHA) de Malasia en conversación con la actriz y educadora Aidli Mosbit de Singapur; a la directora estadounidense Amanda Lukoff (THE R-WORD), con los defensores de los hermanos y de sí mismos, los singapurenses Tasneem Majeed y Allan Cai; así como al fotógrafo estadounidense Rick Guidotti con la artista multimedia y fotógrafa con sede en Tokio, Lily Shu, y la actriz y presentadora singapurense Oon Shu An. “Las opciones de streaming de películas a la carta no escasean, pero aquí descubrirás una selección que no está en ningún otro sitio; un punto único que te ofrece todo en películas premiadas y diálogos sobre perspectivas que te entretendrán, retarán e inspirarán," afirma Audrey Perera, Productora Ejecutiva de True Colors Film Festival 2021.

Los cortos y los diálogos se pueden ver en todo el mundo a través de Vimeo, las películas pueden ser vistas en The Projector Plus por los espectadores de Asia, y el programa extra puede verse en Filmbankmedia únicamente en Japón y en Singapur. Para más información visite el sitio web de TCFF 2021. Para actualizaciones, suscríbase para recibir e-mails de TCFF 2021.

True Colors Film Festival 2021 es un evento online gratuito que arranca el 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (IDPD, por sus siglas en inglés). Siendo esta su segunda edición, el primer True Colors Film Festival, celebrado en 2020, atrajo a una audiencia de casi 8.000 personas procedentes de 39 países.



Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=vp7ZhaKBBbc

