¿Cómo atraer clientes a través de la digitalización con el Club VIP de 7 días?

viernes, 3 de diciembre de 2021, 12:09 h (CET)

Si una empresa desea sacar el máximo provecho de su negocio y aumentar las ventas, la digitalización debe ser una prioridad, ya que esta permite llegar a más personas.

Para las compañías que aún no han dado el paso hacia la transformación digital, la agencia de marketing digital NakamaMarketing.com ha elaborado una estrategia con la cual, no solo podrán dar el salto hacia lo digital, sino también aprovechar sus ventajas para fidelizar a más clientes. Con esta novedosa estrategia llamada Club VIP de 7 Días, podrán conseguir más clientes y hacer que estos regresen con más frecuencia.

¿Por qué es importante la digitalización para atraer clientes? La transformación digital le da a las empresas la posibilidad de ofrecer sus productos y servicios a más personas. Además, les permite administrar mejor los datos de sus clientes, mejorar la experiencia de usuario, optimizar la administración de los procesos empresariales y vender las 24 horas todos los días.

Sin la tecnología y sin la digitalización es muy difícil que las empresas de hoy en día puedan avanzar en el mercado y mantenerse en la competencia. El Club VIP 7 Días es un sistema de marketing digital enfocado en la digitalización de las empresas, para ayudarlas a captar a nuevos clientes todas las semanas, centrándose principalmente en los que cumplen años. La idea es que puedan ofrecer a los cumpleañeros ofertas personalizadas de sus servicios y productos a través de SMS, plataformas de mensajería y redes sociales. El sistema del Club VIP 7 Días enviará estos anuncios con ofertas personalizadas a cualquiera que cumpla años ese mes o a personas nuevas cada 7 días.

El funcionamiento del sistema del Club VIP 7 días La estrategia para que las empresas se digitalicen por medio de este sistema está estructurada básicamente en 3 pasos. El primero consiste en que una vez enviada una oferta personalizada al cumpleañero, este se suscriba con su nombre, correo electrónico y número de móvil. Esto servirá para que la empresa tenga una base de datos completa de sus clientes. En el segundo paso, el software del Club 7 Días hará un seguimiento automático del cliente utilizando esa base de datos, para que durante esos 7 días se le puedan enviar mensajes recordándole la oferta especial que se le ha hecho. Esta vía también servirá para la realización y gestión de campañas personalizadas por SMS. El tercer y último paso consiste en medir la efectividad de las campañas realizadas y hacer los ajustes que sean necesarios basados en esa información.

Finalmente, después de cada campaña, la empresa recibirá de parte del sistema un informe completo con las ventas logradas y otros datos importantes para la elaboración de campañas cada vez más efectivas. En definitiva, la estrategia planteada por el Club VIP 7 Días es una excelente alternativa para atraer a más clientes a una empresa por medio de la digitalización.

