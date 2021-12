Eventos de empresa en Finca Trinidad Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de diciembre de 2021, 12:15 h (CET)

Para reforzar el prestigio y la presencia de una compañía los eventos de empresa son excelentes, así como la confianza, lealtad y ánimo de sus trabajadores.

En la ciudad de Madrid hay varios negocios que realizan estos encuentros y, entre todos ellos, destaca la empresa Finca Trinidad, dedicada a la hostelería y con más de 100 años de historia.

El restaurante brinda un espacio natural y agradable, con bonitos jardines para celebrar cualquier tipo de acontecimiento como bodas, bautizos, comuniones, etc. Su cocina propia está basada en recetas tradicionales con aportaciones creativas.

Gastronomía de calidad para eventos de empresas en Finca Trinidad En un evento de empresa, la comida es fundamental para que el equipo de trabajadores, socios y patrocinadores puedan degustar buenos platos mientras charlan y pasan un momento agradable. Los chefs de Finca Trinidad tienen experiencia en la creación de comida tradicional española, en la que se incluyen algunas de las famosas recetas navideñas. Por supuesto, estos también conocen mucho la gastronomía internacional, por lo cual pueden sorprender a los comensales con degustaciones exclusivas.

El restaurante de Finca Trinidad está preparado para albergar hasta 450 personas y, por ello, ha sido seleccionado por medianas y grandes empresas para sus conferencias, presentaciones, talleres, etc. La elegancia y el ambiente natural de los espacios para eventos de empresa de Finca Trinidad son aspectos que destacan. Sus instalaciones aportan comodidad, paz y naturalidad en cualquier reunión.

Finca Trinidad ofrece a sus clientes una secretaria técnica que se encarga de planificar, organizar y coordinar todo lo relacionado con el evento empresarial. De esta manera, las compañías no tienen que preocuparse de ninguna gestión y solo deben llevar a sus comensales a degustar de deliciosos platos, preparados por chefs profesionales.

Esta marca también dispone de asistencia y soporte para eventos y montajes especiales de luces y sonido. Igualmente, Finca Trinidad brinda un servicio de decoración profesional, el cual es indispensable cuando se trata de reuniones importantes, celebraciones o cualquier tipo de evento.

Finca Trinidad es una compañía de renombre en España debido a que organiza eventos empresariales con comidas y cenas preparadas por grandes chefs. Su gastronomía tiene más de 100 años de historia y, en Madrid, es muy recomendada por otras compañías para disfrutar de desayunos corporativos, comidas navideñas, platos tradicionales, alta cocina, alimentos de primera calidad, etc.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.