La importancia del local comercial en las oficinas de farmacia, por Urbagesa Farmacias

viernes, 3 de diciembre de 2021, 11:56 h (CET)

Son pocas las actividades que dan importancia al lugar donde se desarrolla el trabajo, sin embargo, el sector farmacéutico escapa de esta realidad.

Esto se debe a que debe reunir una serie de características relacionadas con la distribución espacial interna y condiciones específicas, entre otros requerimientos que deben estar adaptados a las regulaciones establecidas en este sector.

EnUrbagesa Farmacias conocen bien estas normas porque cuenta con un equipo de profesionales encargados de gestionar la compraventa de una farmacia y todo lo relacionado con el local donde se va a desarrollar la actividad farmacéutica. La empresa es consciente de la importancia que tiene esto porque cuenta con más de 15 años brindando asesorías de este tipo.

¿Cuáles son las características generales del local farmacéutico? Como casi todo lo relacionado con el sector farmacéutico, los locales comerciales deben adaptarse a una serie de regulaciones establecidas por los distintos instrumentos legales y los reglamentos fijados por las Comunidades Autónomas. Esto tiene el fin de asegurar la máxima calidad en el servicio que presta.

Algunas de las condiciones tienen que ver con la disposición de una infraestructura adecuada, la distribución de las áreas de trabajo, el equipo y las condiciones higiénico sanitarias pertinentes. Además de esto, la Ley de Ordenación Farmacéutica de cada Comunidad Autónoma regula la superficie mínima que deben tener los locales comerciales, así como la que necesitarían para poder ofrecer servicios complementarios tales como: ortopedia, óptica, materiales quirúrgicos y nutrición, entre otros.

Es de vital importancia igualmente la distancia entre los locales, dado que las distintas leyes de las Comunidades Autónomas regulan una distancia mínima entre farmacias y respecto de los centros de salud y hospitales.

Ante lo extenso que es el contenido de todas las medidas que el local de farmacia debe mantener al día para evitar posibles sanciones, el equipo de Urbagesa Farmacias puede ayudar a poner en funcionamiento todo lo que se requiera para evitar problemas en el futuro, si se decide vender la propiedad.

¿Qué se debe hacer en caso de traslado? Para que el traslado de un local de farmacia sea autorizado, es necesario contar con la autorización de la Consejería de Sanidad correspondiente, dado que es necesario iniciar un expediente administrativo que finaliza con la autorización de funcionamiento del local comercial.

Para ello, es necesario una serie de documentación relativa al local comercial a fin de justificar que se cumple la normativa requerida por la Comunidad Autónoma correspondiente, tales como croquis con las distancias a cada oficina de farmacia y a los centros sanitarios visado por el técnico correspondiente, planos de distribución igualmente visados, etc.

Es necesario contar con un asesoramiento adecuado con el fin de no alargar innecesariamente los plazos del expediente administrativo del traslado de la oficina de farmacia, ya que suelen ser expedientes bastante complejos por el interés que pueden tener en el mismo otras farmacias afectadas de la zona.

Esta y otras situaciones también son atendidas por los profesionales de Urbagesa Farmacias, quienes recomiendan hacer uso de su asesoramiento jurídico experto en relación con el local comercial de las oficinas de farmacia, ya que sus conocimientos y experiencia en el sector farmacéutico aportan seguridad y tranquilidad en la operación.

