El mercado de las finanzas embebidas toma importancia en sectores clave

viernes, 3 de diciembre de 2021, 10:48 h (CET) Se estima que el sector retail represente el 49% de este mercado en los próximos diez años. Se espera que la atención médica alcance el 17% debido a la incorporación de empresas tecnológicas que ofrecen seguros y pagos relacionados con la salud. La oportunidad de crecimiento en el sector de la educación podría hacer que represente el 7% debido al auge de la educación tecnológica. Según un informe de Mambu, plataforma cloud de servicios financieros SaaS, y Amazon Web Services Mambu, plataforma cloud de servicios financieros SaaS, presenta "Finanzas embebidas, ¿quién ganará la batalla por la próxima revolución digital?", un nuevo informe que estima que el mercado de las finanzas embebidas está tomando cada vez más importancia en sectores clave. Dicho informe, que ha sido realizado para conocer el grado de aceptación de las finanzas embebidas en distintas industrias durante la próxima década, destaca las cifras en el sector retail y también muestra las oportunidades de crecimiento en el sector sanitario y de la educación. Según el informe, en el que también ha participado Amazon Web Services, se estima que el sector de las finanzas embebidas gire en torno a los 7 trillones de dólares a nivel mundial para 2030.

De esta manera, se calcula que el sector retail alcance un valor de 3,5 billones de dólares a nivel mundial y represente el 49% del mercado financiero embebido en los próximos diez años. Los préstamos para minoristas representan por sí solos casi un tercio (29%) de la oportunidad de financiación embebida, y la digitalización de los servicios minoristas está preparada para impulsar una mayor adopción de carteras digitales y opciones de financiación flexibles, como los préstamos en el punto de venta o servicios de ‘Buy Now Pay Later’.

Por su lado, se espera que la atención médica alcance los 1,2 billones de dólares, el 17% del mercado, debido a la incorporación de empresas tecnológicas que ofrecen seguros y pagos relacionados con la salud. Por último, el informe también indica una oportunidad de crecimiento en el sector de la educación, llegando al 7% del mercado, debido al auge de la educación tecnológica y una creciente demanda de préstamos en un periodo récord de deuda estudiantil.

Demanda de nuevos servicios

El estudio de Mambu también confirma que la demanda de financiación embebida por parte de los consumidores es alta en estos sectores clave. Una encuesta realizada a 3.000 consumidores, como parte del informe, señala que el 86% estaría interesado en comprar alimentos en una tienda sin cajero y un 60% preferiría obtener un préstamo para estudiantes directamente de su institución académica en lugar de un banco. Además, el 81% de los consumidores estarían interesados en adquirir un seguro médico a través de una aplicación, y, de ellos, casi la mitad pagaría una pequeña prima por poder disfrutar de ese servicio móvil. Las conclusiones también reflejan el aumento de las ‘anywhere finance’ durante la pandemia y la capacidad de los sectores basados en la tecnología para adaptarse más rápidamente a las nuevas necesidades de los consumidores.

Asimismo, Mambu también muestra las tres tendencias clave que impulsarán el crecimiento del mercado de las finanzas embebidas:

Los pagos como parte de la experiencia. Las empresas utilizan cada vez más opciones de pago flexibles, como “Buy Now Pay Later (BNPL)” para diferenciar su oferta, aumentar las ventas y ofrecer más servicios a sus clientes a la hora de pagar.

Crecimiento de préstamos en el punto de venta (POS). El volumen de pagos flexibles por cuotas y las opciones de crédito instantáneo han aumentado significativamente en los últimos cinco años, con un aumento del 20% para 2021. Estas cifras indican una fuerte demanda por parte de los consumidores por tener acceso instantáneo a préstamos a corto plazo.

Incremento del uso de carteras digitales. A medida que más personas usan sus teléfonos móviles para navegar, comprar y pagar productos, y/o servicios online, se prevé que las carteras digitales representen el 51% de los pagos de comercio electrónico para 2024. Eugene Danilkis, CEO de Mambu, comenta, “estamos avanzando hacia la 'cuarta revolución industrial' en la que las instituciones financieras deben tomar decisiones estratégicas para aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen las finanzas embebidas. Uno de nuestros clientes, ZestMoney, ya ofrece a sus 7 millones de clientes en India la posibilidad de pagar a plazos sin necesidad de una tarjeta de crédito o débito. Esto les permite aprovechar la infraestructura bancaria para adquirir clientes de diferentes sectores y, al mismo tiempo, ofrecer productos personalizados. Gracias a nuestro informe podemos ver el tamaño de la oportunidad existente y cómo instituciones financieras como los bancos deben pensar, actuar y tener el poder tecnológico de las fintech. Para que los bancos compitan de manera efectiva, deben invertir en tecnología para construir y mejorar sus propias ofertas digitales”.

Acerca de Mambu

Mambu es la única plataforma cloud de servicios financieros SaaS. Creada en 2011, habilita la aceleración del lanzamiento de productos digitales para instituciones financieras como bancos de cualquier tamaño, financieras, retailers, telcos, o fintechs, entre otras. Gracias a su enfoque único, componentes, sistemas y conectores independientes se pueden ensamblar en cualquier configuración para satisfacer las necesidades y demandas de empresas y usuarios. Mambu cuenta con 700 empleados que dan soporte a 200 clientes en más de 65 países, como N26, OakNorth, Tandem, ABN AMRO, Bank Islam y Orange. Para más información: www.mambu.com

