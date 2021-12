Las ventajas de sentir tranquilidad por la protección de un barco con El Seguro de mi Barco Emprendedores de Hoy

Para asegurar una embarcación, lo más importante es acudir a profesionales con experiencia, a aseguradoras con trayectoria que ofrezcan confianza y calidad a sus clientes. Una embarcación es una posesión muy valorada para cualquier navegante y, por eso, se merece un buen seguro de barco que la proteja.

El Seguro de mi Barco es una compañía que se especializa exclusivamente en seguros náuticos. A lo largo de su trayectoria de más de 30 años (desde 1990), ha logrado brindar a sus clientes las mejores soluciones y coberturas para sus embarcaciones, alcanzando un notable éxito en el sector.

El Seguro de mi Barco, personas al servicio de personas Una de las características que diferencia a El Seguro de Mi Barco (ver tráiler oficial) de otras compañías del sector es que no se trata de una web o comparador de seguros low cost, sino que se define como una empresa de personas al servicio de otras personas. Se trata de profesionales que ponen toda su experiencia y sus conocimientos en seguros para embarcaciones a disposición de sus clientes. La empresa está dirigida por Rafael Bonilla, con 31 años de experiencia, que, junto a su equipo, ha sido capaz de garantizar la cercanía y la empatía necesarias para marcar la diferencia.

Su larga trayectoria en el sector les ha convertido en expertos en todo lo relacionado con pólizas y coberturas náuticas. Por medio de ellos, el propietario de un barco, velero e incluso de una moto acuática podrá encontrar las mejores coberturas para asegurar su nave. Además, contará con un servicio de persona a persona en caso de siniestros, con una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado.

Una compañía galardonada por su excelencia empresarial El excelente equipo de profesionales que forma parte de El Seguro de mi Barco y la gestión de Rafael Bonilla al frente de la compañía han sido las causas de recibir un merecido galardón. Se trata del Premio Gema a la Excelencia Empresarial que fue entregado, en el año 2017, a esta empresa por la labor impecable que ha llevado a cabo durante su trayectoria en el sector de la mediación aseguradora. Es un reconocimiento que no hace más que certificar lo que ya miles de clientes afirman de la empresa, quienes han valorado sus servicios en la web con un promedio de 4,8 puntos sobre 5.

Quienes amen navegar y deseen que su barco o velero esté asegurado por una póliza que les ofrezca seguridad y tranquilidad, además de todas las garantías y las coberturas necesarias, la opción ideal es El Seguro de mi Barco. Allí, encontrarán la confianza y la profesionalidad necesarias para obtener exactamente el servicio adecuado, ya que, como ellos mismos aseguran, “somos personas, no comparadores”.

