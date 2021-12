Los proyectos ideados en el reto del Futuro de la Energía en España continuarán en segunda fase Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 09:36 h (CET) En el reto han intervenido más de 350 personas y se han generado 11 soluciones de impacto. Todo el contenido se mantendrá accesible en la página web del reto con el objetivo de aportar en el conocimiento colectivo El pasado martes el reto del Futuro de la Energía en España, iniciativa impulsada por Turning Tables, Grupo Cuerva y Purpose Alliance, llegó a su fin tras un mes de trabajo, actividades, grupos de ideación y ponencias.

En el reto han intervenido más de 350 personas y se han generado 11 soluciones de impacto, que fueron presentadas ante tribunal y actualmente se encuentran a la espera de iniciar una segunda fase de desarrollo prevista para enero de 2022.

“Este evento ha sido una semilla para conectar personas y poner en marcha proyectos que pretenden dar forma al futuro de la energía en España”, explica Rafael Bahamonde, Living Lab and Innovation Ecosystem Manager de Turning Tables.

Entre los inscritos, se seleccionaron un total de 76 participantes y dos startups que idearon 11 propuestas de mejora para el sector energético en España. Donde destacó la voluntad de democratizar la energía, crear comunidad y facilitar el acceso a una energía limpia y sostenible.

“Estamos muy contentos con la excelente acogida que ha tenido el reto por parte de participantes, ponentes y empresas”, asegura José Luis Casal, Strategy and Marketing Advisor, además de otro de los impulsores de este evento. “No han dudado un momento en subirse al carro para aportar ideas que ayuden a solucionar un problema que nos afecta a todos”.

Además de estas iniciativas, que pretenden continuar desarrollándose en el futuro, destaca el apartado formativo del evento, donde se ha puesto a disposición de la ciudadanía temas referentes al sector energético; retos, propuestas y tecnologías a explotar, entre otras temáticas.

Todo el contenido se mantendrá accesible en la página web del reto (https://www.purposealliance.org/conferencias-futuro-energia-espana), con la intención de crear y aportar en el conocimiento colectivo y dejar el debate abierto sobre el Futuro de la Energía en España.

Las conferencias magistrales estuvieron lideradas por 25 expertos del sector de la energía y la tecnología, participando Juan Diego Bernal, gerente de producto en Repsol; Alicia Latorre, Grid Edge de Siemens S.A; Cristina Rosado, Head Mobility & Automotive Sales de Allianz Partners; José Carlos Díez, Associate Partner de LUAFund; José Luis Cordeiro, fundador de TransVision y vicepresidente Human Plus, y Oliverio Álvarez, socio responsable de regulación en energía de Deloitte, entre otros.

“Para acelerar la transición energética no solo debemos idear y desarrollar tecnologías, tenemos que acercarlas y ponerlas a disposición de las personas”, analiza Alfredo RIvela, CEO de Turning Tables. “Ese es el mayor reto”.

De aquí en adelante, todos los equipos y startups podrán unirse a Purpose Evolver para obtener el apoyo de los mentores certificados de Purpose Launchpad, con el fin de desarrollar sus iniciativas para lograr un impacto masivo, con el apoyo de la comunidad e inversores.

Según Ignacio Cuerva, CEO de Grupo Cuerva: “estamos viviendo una época extraordinaria, llena de cambios absolutamente rompedores. En este contexto es importante mantener el espíritu de este reto vivo y continuar transformando y creando el futuro de la energía en España”.

Grupo Cuerva (www.grupocuerva.com) es una compañía dedicada al desarrollo de actividades del sector eléctrico desde hace más de 80 años. Abarca las distintas áreas de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, y realiza otras funciones importantes en la instalación y conservación de infraestructuras.

Turning Tables (www.turningtables.global) es una compañía tecnológica que desarrolla e implementa tecnologías y modelos de negocio que impulsan un futuro energético más sostenible.

Purpose Alliance (www.purposealliance.org) es un movimiento global que empodera a personas extraordinarias a crear el futuro mediante la organización de retos centrados en un propósito y dotando a personas y a organizaciones con la mentalidad y herramientas necesarias para crear un impacto masivo.

