CATformació presenta Qdcursos, "el airbnb de la formación"

viernes, 3 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET) CATformació ha presentado el proyecto de digitalización que liderará el sector de la formación los próximos años. Con la APP Qdcursos, una aplicación móvil para acercar centros y alumnos, se convierte ya en la aplicación referente de la formación en el territorio catalán El acto oficial de presentación tuvo lugar en la sede de Fomento del Trabajo, con la presencia de miembros de la patronal del sector de la formación no reglada, CATformació, del Servicio de Ocupación de Cataluña, centros asociados, docentes, prensa, alumnos y alumnas.

La aplicación móvil Qdcursos surge de la idea de crear un buscador avanzado donde encontrar todos los cursos de formación profesional de Cataluña, sea cual sea el ámbito o el sector de interés, así como un amplio abanico de formación profesional subvencionada como privada no reglada.

El subdirector del Servicio de Ocupación de Cataluña, Miquel Carrión, asistió a la presentación de la aplicación móvil de Qdcursos en representación del organismo del SOC y quiso felicitar a la patronal. "Esta es una iniciativa pionera. Hay que destacar que gracias al servicio de datos abiertos de la administración catalana, los usuarios podrán encontrar en Qdcursos toda la oferta formativa profesional pública de cualquier municipio de Cataluña", afirmó Miquel Carrión.

Desde CATformació han estado trabajando en este proyecto líder que apuesta por la digitalización del sector, con el objetivo de iniciar una nueva era de relación con los socios de la institución.

El acto de presentación también contó con la presencia del Presidente de CATformació, Albert Colomer, quien aseguró que "esta aplicación está diseñada tanto para facilitar la búsqueda de alumnos por parte de los centros como para ayudar los alumnos a encontrar la formación que necesitan".

Además, añadió que "queremos ser el Airbnb de la formación. Somos los portavoces de los centros, nos caracterizamos para ser empresas de servicios, donde los alumnos están en el centro de todo".

Onabitz, la empresa encargada de desarrollar la herramienta, también tuvo unas palabras y aprovechó para explicar la parte técnica de la APP móvil de Qdcursos explicando a los asistentes las principales funcionalidades de la aplicación, como la búsqueda geolocalizada de cursos o la posibilidad de descargarse los certificados oficiales al dispositivo móvil.

Qdcursos es una aplicación móvil totalmente gratuita para Android y *iOS que CATformació pone a disposición tanto de centros y entidades de formación para que difundan sus cursos como para los usuarios particulares para que encuentren fácilmente la formación que buscan cerca de casa.

