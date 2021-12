Los consejos de Ortiz & Reed, ¿Cómo conservar los productos de piel en su mejor estado? Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Algunas de las razones por las cuales los cinturones de piel y otros complementos de este material no pasan nunca de moda son que estos artículos son muy resistentes y duraderos, siempre y cuando se les dé los cuidados necesarios y sean de calidad, además de ser sinónimo de sofisticación.

En ese sentido, la marca Ortiz & Reed, la cual comercializa cinturones, calzados para mujeres y caballeros y una variedad de accesorios de piel de alta gama, ofrece una serie de consejos para conservar estos productos en muy buen estado. Estos consejos pueden resultar de gran ayuda para aquellas personas con gustos selectivos que aman vestir, calzar o lucir algún complemento de piel para llamar la atención en cualquier lugar.

La conservación de los productos de piel La marca Ortiz & Reed brinda algunas recomendaciones para su clientela y el público en general que les ayudarán a mantener en excelente estado a los cinturones de piel y demás productos elaborados con este material utilizado desde tiempos remotos para lucirlo en cualquier ocasión.

La primera recomendación que hacen es evitar a toda costa guardar los cinturones de piel, los zapatos, las chaquetas o las carteras en áreas donde haya humedad, ya que esto genera el desagradable moho que nadie quiere ver plasmado en sus pertenencias.

Asimismo, indican que uno de los enemigos del cuero son los rayones generados con objetos filosos o lápices de tinta, ya que les puede generar daños irreversibles, por lo que instan a los usuarios a ser cuidadosos y evitar el roce con los mismos.

Para lograr que los artículos de piel se mantengan brillantes, es fundamental hidratarlos, por lo que se puede apelar a una crema especial para tal fin. Quienes no lo hagan, se pueden arriesgar a que la prenda se agriete.

Finalmente, indican que los artículos de piel de cualquier categoría ya sean cinturones, entre otros, suelen adherir el polvo. Para limpiarlo, se debe simplemente pasar un paño extra suave y húmedo con mucho cuidado.

Ortiz & Reed garantiza máxima calidad y durabilidad La marca Ortiz & Reed, cuya tienda se encuentra en el Polígono Industrial “Los Rubiales” Cruce Calles 3 y 4 en Linares, Jaén, pone a disposición una variedad de productos de alta calidad, según las valoraciones de sus propios clientes, quienes los recomiendan al 100% y aseguran que son cómodos, muy duraderos y elegantes.

Entre las opciones que ofrecen, se encuentran los cinturones de piel de diferentes colores como azul marino, marrón, gris, beige; con costura, con acabado a mano y muchos más. También disponen de elegante calzado para mujeres como botines, mocasines y alpargatas, y para hombres castellanos, mocasines, náuticos, derbies y botines. Adicional, tienen complementos de piel para caballeros como carteras y mochilas.

Todos los productos de piel de Ortiz & Reed garantizan máxima durabilidad, siempre y cuando se sigan las recomendaciones de los especialistas de esta tienda.

