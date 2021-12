Última tecnología en audífonos con ARRECIFE Audiología Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

La audiología es la rama de la ciencia que estudia todo lo relacionado con el oído y las diversas patologías del mismo. Esta especialidad permite diagnosticar, prevenir y detectar la pérdida del sentido de la audición.

ARRECIFE Audiología es un centro auditivo especializado en el cuidado de los oídos de personas, sufran o no problemas de audición. Desde su portal web, la clínica muestra todos sus servicios, entre los que destaca su última tecnología en audífonos.

Diferentes necesidades cubiertas por una sola tecnología Cada patología auditiva es distinta y la utilización de audífonos surge como una alternativa para solucionar o sobrellevar dichas condiciones. Es por ello que ARRECIFE Audiología ofrece distintos tipos de audífonos adaptados a las necesidades de cada paciente. Las opciones van desde el dispositivo dentro del canal auditivo, pasando por el auricular dentro del canal auditivo y el auricular detrás del canal auditivo.

De igual manera, los audífonos que ofrece este centro auditivo son de última tecnología, facilitando su utilización y haciendo llevadera cada condición. Desde los que no necesitan batería, los que tienen conexión con Android y todo tipo de dispositivos, hasta los que se conectan a una aplicación móvil, quepermite controlar el dispositivo y ajustarlo desde el móvil. Adicionalmente, ARRECIFE Audiología brinda asesoría para sus productos y especificaciones técnicas.

Audífonos de ARRECIFE Audiología Además de ser especialistas en adaptación de personas de alta actividad y entornos sonoros exigentes, como lo explican en su portal web, los expertos de ARRECIFE Audiología se preocupan por cada detalle a la hora de elegir un audífono de alta tecnología adecuado.

Entre las características que se toman en cuenta, destaca la estética, la cual ofrece una excelente calidad y potencia en aparatos que son prácticamente invisibles. Se trata de aparatos con control táctil,el cual permite aceptar o finalizar una llamada, iniciar o reanudar una lista de canciones y muchas otras funcionalidades. Al ser dispositivos de última tecnología, se enfocan en un sensor que posee un movimiento de autodetección de entornos con ruidos, para optimizar todos los ajustes y garantizar el máximo confort.

La conectividad bluetooth es otro de los aspectos a tomar en cuenta, ya que permite enlazar el dispositivo con el móvil, ya sea iOS o Android, tabletas, TV, dispositivos de audio y otros accesorios. Conocer los criterios para seleccionar un audífono es muy importante, por esta razón, el equipo de ARRECIFE Audiología se encuentra conformado por algunos de los mejores especialistas, capacitados para poder guiar a su clientela.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.