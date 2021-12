¿Estamos condenados a beber cicuta? Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de diciembre de 2021, 08:15 h (CET) Decía Sócrates que de nada sirve la experiencia si no hay reflexión. Quizá por eso a él le llamaban “la partera de las ideas”, porque a través de preguntas bien dirigidas, hacía reflexionar al discípulo de modo que él mismo encontrase la verdad. Verdad ésta, que según Sócrates, anida dentro de cada uno de nosotros. Y pienso que esto es así, porque visto está que diferentes filosofías y religiones en el mundo dicen cosas parecidas con diferentes palabras.

Pero, de momento me surgen algunas preguntas:” Primera, a pesar de que uno tenga experiencias en su vida y las reflexione, no todos partimos del mismo punto. Segunda, una cosa es la teoría y otra es llevarla a la práctica. Tercera, a pesar de que tenemos profesores que nos hacen preguntas, también es verdad que ese mismo profesor puede manipular al niño para llevarlo a donde él quiere. Y citaré a los profesores independentistas, a los partidarios de ETA, a los de otras ideologías, sectas, etc.”.

Y por último, me hago la siguiente pregunta:” Para llegar a esas verdades universales y eternas permitiendo que ellas rijan mi vida a partir de hoy, independientemente de los ejemplos que veo y de lo que estas posturas puedan afectar a mis intereses… Si las sigo, ¿acabaré como Sócrates?” Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.