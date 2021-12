El internet por satélite de Tu Internet por Satélite llega donde no llega la conexión por cable ni la fibra Emprendedores de Hoy

El internet de fibra óptica es uno de los más rápidos y estables del mundo, aunque las instalaciones necesarias para acceder a este tipo de conexión no se encuentran en todo el territorio español. Como consecuencia, muchas zonas alejadas de las ciudades importantes del país no poseen este tipo de servicio.

Una solución a este problema es contar con planes de internet por satélite, los cuales no requieren ningún tipo de conexión cableada porque funcionan con antenas satelitales. La empresa Tu Internet por Satélite ofrece este servicio junto con el equipo necesario para un buen funcionamiento.

La solución de internet de la empresa Tu Internet por Satélite A diferencia de otros servicios de internet, el satelital destaca porque no requiere sistemas complejos para brindar un buen funcionamiento. Tu Internet por Satélite es una empresa especializada en este servicio que ofrece a sus clientes antenas y routers inalámbricos de última tecnología que son capaces de obtener una gran conectividad, mejorando así las velocidades de navegación y carga.

Uno de los grandes beneficios de este servicio es su gran alcance, ya que, al desplazarse por antenas satelitales, este tipo de conexión no depende de instalaciones cableadas, las cuales son propensas a romperse o a sufrir algún daño por agentes externos.

A pesar de que usar planes móviles 4G y 5G sea más práctico en ocasiones, el internet satelital es más estable y rápido, las tarifas de pago son más económicas y ofrecen mejor relación velocidad-precio. Además, el cliente siempre podrá ajustar el plan a sus necesidades, al contrario de si este usara datos móviles, ya que las velocidades máximas de descarga no superarán los estándares establecidos.

Los planes simétricos de alta velocidad de Tu Internet por Satélite Los planes de fibra óptica forman parte de los más rápidos que existen, aunque este no es posible instalarlo en todas las ciudades o zonas más alejadas. En estos casos, el internet satelital es una gran alternativa.

Tu Internet por Satélite cuenta con planes de internet satelital para todos los usuarios y sus necesidades particulares. Tienen planes tanto para el cliente casual que solo usa la red para tareas cotidianas, como para personas dedicadas al mundo del streaming, las cuales necesiten altas velocidades de subida y bajada. En ese sentido, hay planes básicos que van desde 30 MB a planes avanzados de 100 MB y además ofrecen el servicio de instalación y mantenimiento gratuito. Por otro lado, si el cliente necesita mantenimiento de su equipo, solo debe llamar al departamento de soporte técnico para que les envíen a los especialistas de la empresa y solucionen el problema de manera inmediata.

El servicio de internet satelital de Tu Internet por Satélite es una solución para las personas que viven alejadas de la ciudad y no cuentan con las instalaciones necesarias para optar por planes de fibra óptica. Gracias a este servicio, la compañía ha conseguido democratizar el acceso a un internet altamente polarizado.

