Diseño de mapas y planos temáticos de la mano de Semarac

jueves, 2 de diciembre de 2021, 15:37 h (CET)

Los mapas y planos temáticos son una herramienta muy útil para las personas que desean conocer y explorar nuevos lugares. Estos suelen ser fundamentales cuando se planea visitar un pueblo o alguna ciudad en especial, un parque, un museo o un edificio, ya que muchos marcan los sitios imprescindibles que se deben visitar.

Son miles las personas que anualmente utilizan los mapas y planos temáticos que diseña y reproduce Semarac. Esta es una empresa que se especializa en los servicios de cartografía temática donde no solo se ocupan del diseño de mapas, sino también de realizar estudios de movilidad que les permiten perfeccionar al máximo la experiencia del usuario.

Mapas temáticos: ¿qué son exactamente y cuál es su utilidad? Los mapas temáticos son una representación gráfica de la composición geográfica y espacial de determinados lugares: localidades, parques, museos, centros comerciales, etc. A pesar de esto, también suelen mostrar información de relevancia que rápidamente se puede interpretar para poder encontrar las ubicaciones a las que es recomendable acudir.

Los mapas pueden utilizarse para enmarcar zonas turísticas específicas de alguna región, puntualizar los puntos de diversión de un parque temático, enmarcar las áreas de un museo o de alguna galería. No obstante, también pueden utilizarse para indicar el recorrido exacto que debe realizar una persona al movilizarse dentro de áreas específicas como en el metro y las líneas de trenes, entre otros.

Por otro lado, el proceso de diseño de mapas temáticos necesita un estudio y una planificación previa. Esta debe ser realizada por un equipo profesional de diseño y cartografía, ya que son los más indicados para trazar las ubicaciones relevantes dentro de cualquier área.

Semarac: el diseño de mapas temáticos Semarac es una empresa que ofrece los servicios de diseño de cartografía. Con este fin, disponen de profesionales capacitados para crear y diseñar mapas creativos y funcionales, ya que son de fácil lectura e interpretación de sus puntos de interés.

Su experiencia permite asesorar a sus clientes, detectando cuáles son las necesidades cartográficas que necesita el espacio y, así, esbozar el diseño del mapa que más le convenga. Además de los mapas temáticos, también realizan de tipo museo, culturales, callejeros y artísticos.

Sus servicios contemplan el estudio del lugar, el diseño del plano en dos dimensiones y tres dimensiones, demarcación de pictogramas, edificios, etc. Así como la realización de un reportaje fotográfico del lugar, la maquetación de todos los contenidos para la entrega final en alta resolución y el diseño del mapa finalizado.

La calidad de sus trabajos ha llevado a Semarac a trabajar en el diseño de mapas importantes como el mapa de Santander Ciudad, el mapa de Cabárceno, el mapa de Puy du Fou, el mapa del Palacio de la Magdalena y el mapa del cementerio Ciriego, entre muchos otros. Los interesados pueden consultar en su web más información acerca de sus servicios.

