Conseguir una página web gratis de la mano de expertos con Chollowebs

jueves, 2 de diciembre de 2021, 16:00 h (CET)

Hoy en día, los sitios webs son imprescindibles para cualquier compañía o emprendedor, puesto que las personas usan internet para hacer casi cualquier cosa. Si alguien desea conocer una empresa o comprar sus productos y servicios, en la mayoría de ocasiones accede primero a su plataforma online o aplicación móvil.

Por esta razón, el nuevo plan para obtener una página web gratis de Chollowebs es una de las soluciones tecnológicas más populares entre emprendedores y empresarios. El único pago que esta compañía exige a sus clientes es el mantenimiento de la web, incluyendo actualizaciones, limpieza de spam, escaneo de virus, etc.

Conseguir una página web gratis con Chollowebs Las plataformas webs se han convertido en una herramienta digital de gran utilidad para la publicación de productos y servicios, así como para ofrecer atención al cliente 24/7. Esto es indispensable en el caso de emprendedores, nuevas marcas y empresas que desean expandir su negocio y tener presencia en el mundo online.

Chollowebs, como solución digital innovadora, trae para todos sus clientes un nuevo servicio de creación de página web gratuita en España. A cambio, solo pide a los usuarios realizar un pago mensual por el mantenimiento de la plataforma. En este mantenimiento se incluyen aspectos cruciales a tener cuenta cuando se trabaja con una web, como las actualizaciones constantes de plugins WordPress para mejorar la funcionalidad de la misma. Además, estos realizan periódicamente limpieza de spam, comentarios y escaneo de virus y malwares, ofreciendo así seguridad y un funcionamiento estable. Otro punto importante en esta oferta exclusiva es el soporte técnico de profesionales en informática, control del espacio del servidor y copias de seguridad diarias.

¿Qué beneficios se obtienen al crear una página web gratis con Chollowebs? Los profesionales de Chollowebs se han dedicado durante mucho tiempo al diseño y desarrollo web, por lo que cuentan con la capacidad de crear una herramienta digital poderosa. En esto se incluyen aspectos de gran importancia como el contar con una web que pueda ofrecer mayor funcionalidad, visibilidad en los buscadores, autoridad y, sobre todo, compatibilidad con todo tipo de dispositivo. Además, las plataformas en línea que ofrecen en su plan gratuito son personalizadas, es decir, serán totalmente distintas a las de otros emprendedores, marcas y empresas. Para personalizar las webs, estudian las necesidades de los usuarios de sus clientes, así como el modelo de negocio de la empresa y sus características distintivas. De esta manera, sus clientes siempre podrán contar con una presencia en línea original y más sólida que la competencia. Otro de los beneficios de esta compañía es que no exigen permanencia en el primer pago mensual del mantenimiento de la web.

Con el plan gratuito de desarrollo web de Chollowebs, emprendedores, marcas personales y empresarios ahora pueden tener una mayor presencia online. Sus profesionales tienen el conocimiento y la experiencia que hace falta para crear un sitio en internet capaz de atraer los clientes potenciales.

