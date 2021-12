El seguro veterinario mejor valorado del mercado en Trustpilot Emprendedores de Hoy

Una mascota es un miembro más de la familia, pero también conlleva cierta responsabilidad. El animal merece todos los cuidados que le permitan una vida plena. Sin embargo, los costes de su atención pueden ser elevados, razón por la cual la opción de contratar un seguro veterinario para mascotas gana cada vez más adeptos en España.

Una cobertura ante situaciones extraordinarias o carencias económicas Los animales, al igual que los seres humanos, enferman o sufren accidentes que les provocan algún tipo de daño en algún momento de sus vidas. El seguro veterinario para mascotas garantiza que en estas circunstancias, la atención esté prácticamente cubierta. Este tipo de contrato también genera un ahorro a la hora de acudir a la consulta del veterinario, ya que el dueño no debe pagar el tratamiento en su totalidad.

También se garantiza la atención del animal ante circunstancias extraordinarias. Todas las personas pueden eventualmente atravesar un momento de dificultad económica en el que no sea posible hacer frente al coste de atención, que suele ser elevado. Por otra parte, la enfermedad de la mascota puede suceder cuando su dueño está de vacaciones o, asimismo, enfermo o incapacitado. En situaciones en las que los propietarios no pueden hacerse cargo de sus mascotas, el seguro cobra aún más importancia.

La póliza de un seguro veterinario para mascota se orienta a cubrir, por lo general, las situaciones de enfermedad o accidente. Lo que se considera como rutinario, como pueden ser las revisiones, las vacunas o la desparasitación no suele estar incluido, aunque algunas variantes más competitivas ofrecen algún tipo de opción al respecto. Estos seguros funcionan bajo la modalidad de reembolso. Es decir, cuando se presenta el problema, se acude al veterinario, se paga la factura y después la compañía reintegra todo o parte del gasto.

Las intervenciones a las que se puede someter a una mascota después de una enfermedad o un accidente son varias y en la mayoría de los casos tienen un alto coste. Operar una hernia cervical, por ejemplo, rondaría los 1.600 euros; solucionar la ingesta de un cuerpo extraño cuesta más de 800 euros y una operación por rotura del ligamento cruzado unos 1.400 euros. Además, puede ser necesaria la realización de estudios complementarios y de tratamientos posteriores.

La calidad de los seguros para mascotas de Miwuki En este contexto, la firma Miwuki ofrece dos tipos de seguro veterinario para mascotas, uno de los cuales cuenta con uno de los límites de cobertura más altos del mercado. La póliza ‘Completmascota’ cubre el 80% de todos los gastos veterinarios por enfermedad o accidente. Esto incluye las cirugías, hospitalizaciones, consultas, diagnósticos y laboratorios. Además, se dispone de 40 euros al año para vacunas y el límite es de 2.500 euros en total.

En cambio, el seguro ‘Clinimascota’ cubre solo en el caso de cirugías por enfermedad o accidente con un límite de 1.500 euros. En ambas pólizas, se puede incluir un adicional de responsabilidad civil, por si la mascota causa algún daño a un tercero.

El seguro veterinario para mascotas que ofrece Miwuki cuenta con una de las valoraciones más altas por parte de los usuarios en la plataforma Trustpilot, habiendo otorgado un 93% de las 358 personas que han votado en la plataforma una valoración de excelente.

Una póliza como las que ofrece Miwuki garantiza la atención médica del animal a la misma vez que supone un ahorro para sus dueños. Los seguros cubren gran parte del coste de la atención de la mascota ante un accidente o una enfermedad.

