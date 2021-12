Los vídeos animados de NoSoloClips Emprendedores de Hoy

Actualmente, debido a la facilidad que poseen para captar la atención del espectador, los vídeos y las piezas audiovisuales son el mayor atractivo de los medios de comunicación y el marketing. El 90% de información que recibe el cerebro es visual y, por eso, una creación perfecta tiene mayor impacto en los futuros clientes, pudiendo llegar incluso a despertar emociones en el público.

Caracterizada por su creatividad, tecnología y profesionalismo, NoSoloClips es una productora audiovisual dedicada a la creación y realización de vídeos de empresa en el mundo del marketing y la comunicación. Realizan vídeos corporativos, spots, vídeos interactivos, videoclips musicales, coberturas de eventos y su apuesta más novedosa, los vídeos animados y videoscribing.

La utilidad de los vídeos animados para las empresas Esta productora audiovisual se centra en las novedosas herramientas de marketing, ofreciendo así posibilidades innovadoras para las empresas y la promoción de los productos a través del vídeo. Entre estas, se encuentran los vídeos animados, o técnica de Motion Graphics. Una técnica de animación gráfica que permite promocionar un producto o servicio de manera original y entretenida. Una explicación dinámica y divertida que explica los puntos diferenciales de la empresa con una historia narrativa a través de personajes y escenarios.

El Vídeo Scribing, también llamado video whiteboard o animación de pizarra, es también un tipo de animación muy atractiva donde el hilo narrador es una mano humana. A medida que cuenta la historia va dibujando, borrando o modificando los elementos que permitirán la construcción del mensaje a ser transmitido. De esta manera, se envía un mensaje de forma concreta y divertida, permitiendo mantener la atención del espectador hasta el final de la presentación. Lo característico también del Vídeo Scribing , es que consiste en dibujos muy sencillos, que asemejan trazos simples y limpios, como si se trataran de bocetos hechos a mano. Estos dibujos y grafismos suelen ser trazados en colores muy básicos, es decir, negros, verdes, azules o rojos, tal como los marcadores del aula de clases. Destacando ciertos elementos, por ejemplo la marca del producto, con los colores característicos de la empresa.

En ese sentido, NoSoloClips ofrece un servicio integral de vídeos animados y Vídeo Scribing, ya que se encarga de todo el proceso, creatividad, guión, locución y edición completa. Los vídeos animados de NoSoloClips son de excelente calidad, con un estilo gráfico y acabados muy cuidados.

¿Cuáles son las características de los vídeos animados y Vídeo Scribing? Este tipo de herramienta se adapta a múltiples demandas, ya que permite presentar tanto servicios mediante historias con personajes y diálogos, como productos con vídeos demostrativos del funcionamiento o las propiedades del mismo, acompañándose de voz en off. Como piezas de gran efectividad, estos permiten captar la atención del usuario de manera rápida debido a que aúna elementos visuales, auditivos y kinestésicos. Así, este tipo de vídeos se forma con dibujos computarizados o superposición de imágenes y requiere de una producción y realización pausada, de la mano de profesionales altamente especializados.

Además, los vídeos animados son más económicos que un vídeo tradicional con rodaje, actores, localizaciones, etc., ya que requiere de menos logística de producción debido a que se realiza a través únicamente de un ordenador.

Con esta técnica innovadora, la productora audiovisual NoSoloClips ofrece la posibilidad a las empresas de apostar con producciones novedosas para atraer a los clientes y lanzar un mensaje claro de manera sencilla y visual.

