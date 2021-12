Gisela Intimates realizará su primera venta en directo en su X’Mas Live Shopping Event Comunicae

jueves, 2 de diciembre de 2021, 17:52 h (CET) El evento, que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre en Málaga, acogerá la presentación en exclusiva de la colección Xmas 21 de Gisela Intimates, donde se mostrarán sus diseños exclusivos y las características de estas prendas tan especiales destinadas a unas fechas tan señaladas Gisela Intimates da un paso más en su expansión y realizará un Live Shopping Event Xmas 21 que se celebrará en Málaga el próximo 14 de diciembre de 2021 a las 20 horas (hora peninsular).

El Gran Hotel Miramar será el punto físico donde se producirá la puesta en escena en exclusiva de los nuevos modelos de esta reconocida firma de moda y lencería.

En este evento, se mostrarán los diseños más innovadores y seleccionados por los expertos de la marca para integrar una “colección muy especial”, según apuntan. Además, se podrán ver de cerca todas las características y los detalles más importantes que hacen tan valorados cada uno de sus artículos.

Primera venta en directo

El punto más importante de este encuentro es que por primera vez esta firma realizará una venta en directo. Durante su showroom sobre la colección X’Mas 21, los clientes de Gisela Intimates podrán adquirir esas prendas en vivo, gracias al streaming mediante el que se retransmitirá esta celebración.

Además de las imágenes en directo, las personas interesadas en alguna compra podrán acceder al catálogo completo de Gisela Intimates gracias a una funcionalidad adjunta, por lo que podrán completar su compra con muchos más artículos de calidad que conforman su stock de diseños de primera calidad.

Asistencia de personalidades relacionadas con la moda

Personalidades influyentes de la moda no quieren perderse esta oportunidad y se desplazarán hasta la capital de la Costa del Sol para comprobar in situ la excelencia de esta presentación.

También harán acto de presencia algunas embajadoras de la marca y 3 de las clientas más fieles de la firma, a través de un sorteo de tantas entradas en un concurso en su portal web.

Por tanto, cualquier amante de la moda y la lencería de diseño tiene que apuntarse esta fecha para no perderse ningún detalle de la presentación de Gisela Intimates, una compañía de referencia en este sector gracias a la calidad de sus prendas y a un servicio totalmente personalizado y cercano para ofrecer los artículos que más se adaptan a las necesidades de cada cliente.

