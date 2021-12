Amazon colabora con Cruz Roja Juventud a través de la campaña solidaria Dona un Juguete Comunicae

jueves, 2 de diciembre de 2021, 17:57 h (CET) Amazon colabora por segundo año consecutivo con Cruz Roja Juventud con la iniciativa Dona un Juguete. Desde hoy, los clientes que lo deseen podrán comprar juguetes en amazon.es/donajuguete, que serán donados a Cruz Roja para que la organización los reparta a las familias a las que presta apoyo A través de esta campaña solidaria, Amazon pretende colaborar con Cruz Roja Juventud en su objetivo de llevar juegos y juguetes a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, enmarcado en un sistema de trabajo real con estas personas para que se cumplan los objetivos de transmisión de valores y juego saludable. Además, Amazon donará los beneficios de la iniciativa a Cruz Roja, y se encargará de cubrir los gastos logísticos hasta la entrega final.

Esta iniciativa junto con Cruz Roja Juventud forma parte de la campaña solidaria de Amazon en España: “Delivering Smiles, es una campaña de Amazon que se inspira en la acción de entregar paquetes con una sonrisa, la de sus cajas. Desde hace años, las actividades de Delivering Smiles cobran vida de diversas maneras: a través de donaciones solidarias, colaboración con ONGs, programas orientados a cubrir las necesidades de comunidades en riesgo de exclusión, donación de regalos, en definitiva, llevar sonrisas a quien más lo necesita”, afirma Mariangela Marseglia, vicepresidenta y directora general en Amazon.es y Amazon.it. En 2020, los clientes de Amazon compraron más de 6700 juguetes para este proyecto.

Para colaborar en esta acción los clientes tendrán que visitar amazon.es/donajuguete y escoger un juguete de la lista de deseos. Una vez añadido al carrito, los clientes solo tienen que seleccionar la opción “Dirección de Lista de Deseos” como punto de entrega y finalizar su pedido. Amazon entregará los juguetes a Cruz Roja y ésta se encargará de entregarlos.

“Es primordial promover la importancia de los juegos y juguetes como herramienta educativa siendo un derecho fundamental definido en la Convención sobre el Derecho del Niño y la Niña de Naciones Unidas” afirma Paula Rivarés, Directora de Cruz Roja Juventud, y añade, “desde Cruz Roja Juventud creemos que el juego es transmisor de valores y aprendizaje siendo necesaria la concienciación y sensibilización sobre las características de un buen juguete. Por todo ello, creemos que ningún niño y niña debe quedarse sin un juego o juguete e invertimos todas nuestras energías para que, en la época más significativa entorno al juguete, así sea”.

Repartiendo sonrisas

Este año Amazon realizará donaciones a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo durante la campaña navideña, como parte de la iniciativa Delivering Smiles. En España, además de la iniciativa Dona un Juguete, la compañía ha publicado la primera obra infantil de Carme Chaparro, ¿Conoces a mi lágrima?, un libro solidario escrito por la escritora y periodista, disponible a la venta en exclusiva en Amazon en tapa blanda, Kindle y Audible -audiolibro-, presentado en el mes de noviembre. Todos los beneficios de venta irán destinados a apoyar la labor de Aldeas Infantiles SOS para proporcionar un entorno familiar protector a aquellos, niños y jóvenes que no pueden tenerlo, así como para fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad para que puedan cuidar adecuadamente de sus hijos.

Además de esta colaboración con Aldeas Infantiles SOS, desde el pasado 29 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, Amazon se suma a la Gran Recogida 2021, una iniciativa de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y de sus 54 bancos de alimentos asociados. Los clientes de Amazon.es pueden donar alimentos a través de amazon.es/bancodealimentos, eligiendo entre una amplia variedad de productos no perecederos.

